

Катерина Левицька

В застосунку Uklon запустили продаж квитків на автобуси
Uklon Travel

Uklon запустив сервіс Uklon Travel, який дозволяє придбати квитки на внутрішні та міжнародні автобусні маршрути безпосередньо в застосунку для виклику авто.


Про це розповів CEO Uklon Сергій Гришков. З його слів, сервіс доповнить основний бізнес компанії з райдхейлінгуПослуга замовлення поїздок через мобільні застосунки, що з'єднують пасажира з водієм. і може стати драйвером додаткового зростання у 2027 році.

“Запуск Uklon Travel (Подорожі) — це наш наступний крок у побудові екосистеми Uklon, в якій наші продукти та сервіси присутні в різних сценаріях життя користувачів. Протягом трьох років наш сезонний Ski Bus до Буковеля демонстрував стабільно високий попит, що підштовхнуло нас до масштабування. Сьогодні, коли авіасполучення в країні відсутнє, а навантаження на залізницю зростає, ми створюємо єдину точку входу для планування будь-яких поїздок. Наша мета проста: надати користувачам можливість купити квиток на автобус Україною чи до Європи у тому ж звичному застосунку, де вони вже щодня замовляють авто по місту”.

Для запуску Uklon Travel компанія уклала партнерство з неназваним автобусним перевізником. Надалі планують перейти до прямих інтеграцій із перевізниками, а також сформують окрему команду для напрямку.

Як скористатись послугою?

Сервіс Uklon Travel доступний на головному екрані мобільного застосунку Uklon. Щоб знайти рейс, користувачеві достатньо обрати місто відправлення та прибуття, вказати дату — після цього система показує доступні варіанти від перевізників.


Після вибору рейсу можна переглянути деталі поїздки, обрати місця в салоні, внести дані пасажирів та здійснити оплату безпосередньо в мобільному застосунку Uklon. За одним замовленням можна придбати квитки для себе та до чотирьох супутників — загалом до пʼяти осіб.

Придбані квитки зберігаються у застосунку Uklon, у розділі “Мої подорожі”. Їх можна переглянути, надати при посадці, а за потреби — оформити повернення. Про зміни у розкладі рейсу перевізник повідомляє напряму. На цей час сервіс працює в бета-версії у застосунку Uklon на Android, а впродовж доби запрацює на iOS.

За даними Forbes, за 2025 рік сервіс виклику авто Uklon отримав $101 млн виторгу: $20,9 млн у першому кварталі, до закриття угоди з “Київстар”, і $80,1 млн упродовж решти трьох.

Джерело: Uklon, Forbes Ukraine

