Uklon запустив маршрути із пішою частиною – вони дешевші та швидші за звичайні поїздки

Сервіс Uklon повідомив про запуск нової функції в своєму застосунку. Віднині користувачам стали доступні маршрути із пішою частиною. Під час створення замовлення користувачу пропонується альтернативний варіант маршруту, де потрібно трохи пройти від авто до місця призначення пішки, тим самим зекономивши час та вартість замовлення.

Наразі ця можливість доступна лише в Києві. Перед тим, як запропонувати її користувачу, пропозиція проходить перевірку сервісом Uklon, аби переконатись, що такий маршрут є доцільним – пройтися до фінальної точки буде швидше і вигідніше, аніж об’їхати. Максимальна відстань, яку користувачу пропонується пройти пішки – 500 м. Якщо уся дальність поїздки (від місця посадки до фінальної точки) складає менш як 2 000 м, тоді пішохідні маршрути не пропонуються.

«Ми спостерігаємо за локальною транспортною ситуацією і відповідно до цього робимо все, щоб запропонувати нашим користувачам опції, які вирішуватимуть їхні потреби – пересуватися містом комфортно та доступно. Спираючись на безліч даних, ми можемо прогнозувати, що в деяких ситуаціях (як от затори, незручне розташування тощо) трохи пройтися до фінальної точки буде швидше і дешевше, аніж об’їхати. Пропонуючи нову опцію, наш користувач зможе сам обирати, чи вона йому підходить», – розповів Володимир Андрієнко, VP of Data&Research.

Щоб скористуватися новою функцією, у застосунку Uklon під час оформлення замовлення та при умові наявності альтернативного пішохідного шляху з’явиться опція «Трохи пройти». Натиснувши на неї, слід обрати один із двох запропонованих варіантів поїздки – доїхати до кінцевої точки чи альтернатива пройти частину шляху пішки. Обравши другий варіант, ваш маршрут перебудується.

Після успішного завершеного замовлення, відкриється екран із пропозицією побудувати піший маршрут від точки висадки з авто до кінцевої точки маршруту за допомогою застосунків-мап.

Зазначається, що функція пішохідних маршрутів доступна лише при розрахунку вартості замовлення, при змінах в активному замовленні вона недоступна.