Україна масово вироблятиме бойові та вантажні наземні дрони — Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook, що в України почнеться масове вироблятиме наземні дрони (роботизованих платформ) різного призначення. За словами Федорова, завдяки платформі Brave1 на полігоні випробувано вже понад 50 моделей.

Мова йде про дрони-камікадзе, турелі зі зброєю, мінувальники та розмінувальники, а також платформи для доставлення вантажів та рятування поранених. Мета виробництва та впровадження — мінімізація людської присутності на полі бою.

«Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою — сотні різних платформ закуплять через UNITED24. Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати», — пише міністр.

На думку Федорова, наземні роботи зможуть змінити ситуацію на фронті так само як це вже зробили повітряні безпілотники. Він назвав їх асиметричною відповіддю на перевагу російських окупантів у кількості.

«На платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель «ШаБля».

Зусилля платформи Brave1 спрямовані на те, щоб масово виробляти наземні дрони. Держава, зі свого боку, розпочне їхню масову закупівлю. За словами Федорова, наземні безпілотники повторять той шлях, який за останній час пройшли БПЛА.

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