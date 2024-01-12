Український наземний дрон Ironclad з Brave1 у складі 5 ОШБр нищить ворожу позицію – відео

Київська 5 окрема штурмова бригада виклала відео, на якому наземний дрон зі встановленою огнепальною зброєю дистанційно знищує позицію російських окупантів. Дрон схожий безпілотний засіб Ironclad – українську розробку, представлену на платформі Brave1. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров непрямо підтвердив це зауваженням «Розробка Brave1в дії».

Ironclad використовує бойовий український модуль «ШаБля М2», оснащений 12,7 мм або 7,62 мм кулеметом. Безпілотник важить 1800 кг і може нести навантаження до 350 кг. Швидкість його пересування сягає до 20 км/год, а дальність – до 130 км, дальність дистанційного керування без ретранслятора – 5 км. Броня захищає платформу від стрілецької зброї.

Робот розроблений українською компанію Roboneers, історія його створення сягає 2018 року. У вересні Михайло Федоров анонсував Ironclad на платформі Brave1.

Використання безпілотних засобів допомагає зберегти життя українських бійців. За допомогою ретранслятора дальність роботи Ironclad можна подвоїти, що ускладнює відстеження. Безпілотники доводять свою ефективність та особливо цінні за умов дефіциту засобів артилерійського ураження.

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Джерело: 5 ОШБр

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