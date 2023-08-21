Новини Новини 21.08.2023 о 11:58

Україна отримає 42+ винищувачів F-16 від Нідерландів та Данії — детальніше про модифікації та можливості бортів

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Юрій Орос

Автор новин

Одразу за схваленням Сполученими Штатами в особі держсекретаря Ентоні Блінкена постачання винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів в Україну маємо деталізацію щодо їхньої кількості.

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Інформацію про кількість озвучили прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на спільних пресконференціях із Володимиром Зеленським. Зокрема Рютте повідомив, що Нідерланди мають 42 літаки F-16. З них частина необхідна для забезпечення навчання пілотів у Данії, а пізніше — у Румунії. Інші літаки будуть передані Україні остаточно.

Втім, Зеленський в офіційному телеграм-каналі повідомив, що Нідерланди нададуть Україні саме 42 літаки. Після тренування пілотів та інженерів.

Україна отримає 42+ винищувачів F-16 від Нідерландів та Данії — детальніше про модифікації та можливості бортів

Фредеріксен повідомила, що Данія передасть України 19 винищувачів F-16. Цього разу суперечностей з офіційним телеграм-каналом Президента України не виникло.

Україна отримає 42+ винищувачів F-16 від Нідерландів та Данії — детальніше про модифікації та можливості бортівЯкі саме літаки передадуть Україні

Інформацію про модифікації F-16 та про наявний авіафлот Данії розписав у FB Олексій Парновський. Більшість літаків, що готуються для постачання в Україну — модифікація F-16AM/BM Block 20 MLU. Спільна риса — усі Block 20 можуть застосовувати ракети повітря-повітря середньої дальності AIM-7 та AIM-120, а також протикорабельні ракети AGM-84 і протирадіолокаційні ракети AGM-45 і AGM-88.

Зокрема двомісний учбово-бойовий F-16, в якому позують президент України та прем’єрка Данії побудовано на заводі Фоккер в Нідерландах 29.04.1988 в модифікації F-16B Block 15 OCU, а 22.02.2001 був модернізований до F-16BM Block 20 MLU.

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