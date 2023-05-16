F-16 для України — в Міноборони розраховують отримати від союзників до 50 винищувачів

В інтерв’ю виданню Politico радник міністра оборони Юрій Сак озвучив очікування України щодо винищувачів F-16. Ще жодна країна прямо не підтвердила майбутні постачання, але ніхто не заперечує такої можливості. Інтенсивні консультації щодо постачання західної військової авіації останнім часом не вщухають, питання буде порушено на саміті НАТО у Вільнюсі та зустрічі G7 у Хіросімі.

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«Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 для формування трьох-чотирьох ескадрилій для захисту свого неба від російських бомбардувань» – Юрій Сак.

Проблема сучасних винищувачів загострилася на тлі застосування росіянами далекобійних керованих бомб. За словами радника міністра, коаліція винищувачів зараз обговорюється усіма – великий прогрес порівняно з ситуацією 2-3 місяці тому.

Під час європейського турне президента Володимира Зеленського західні лідери запевнили його, що питання обговорюватиметься найближчими днями. Не усі європейські союзники самі можуть запропонувати F-16, але їхня думка досить вагома, щоб вплинути на США та інші держави. F-16 – наймасовіший винищувач, запаси якого у світі обчислюються тисячами, у той час, як багато європейських країн віддали перевагу власній бойовій авіації.

Британія висловила готовність розпочати тренування українських льотчиків влітку. Як це відбуватиметься, залишається загадкою – країна не має F-16 та використовує винищувачі Eurofighter Typhoon. Однак є офіційна заява з цього приводу. З європейських країн F-16 мають Бельгія, Данія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія та Румунія. Найбільше їх на озброєнні у США та Туреччині.