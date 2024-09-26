Україна посіла друге місце у світі за обсягами оцифрування документів – 21 млн за рік

У 2023 році українські архіви створили понад 21 млн цифрових копій документів. Це дозволило їм посісти друге місце у світі за обсягами оцифрування. Про це повідомили представники Державної архівної служби України.

ТОП-10 країн за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році виглядає наступним чином:

Фінляндія – 34,2 млн, Україна – понад 21 млн, Німеччина – близько 21 млн, Ізраїль – понад 18 млн, Норвегія – 18 млн, Індія – до 15 млн, Узбекистан – 14,7 млн, Велика Британія – 12,5 млн, Малайзія – понад 10 млн.

Фінляндія очолює список, але, як зазначили в Укрдержархіві, це включає як скановані традиційні документи, так і документи, створені в цифровій формі з самого початку, оскільки з 2022 року Фінляндія більше не приймає паперові документи на зберігання.

Отже, на думку директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Віталія Скальського, Україна є світовим лідером за темпами оцифрування архівних документів.

Надалі темпи оцифрування документів планується ще збільшити.

«Минулого року система українських архівів оцифрувала понад 21 мільйон аркушів документів. Це в 17,5 разів більше, ніж до 2019 року. Ми спостерігаємо геометричне зростання темпів оцифрування українських архівів. Незважаючи на війну та системні відключення електроенергії в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 мільйонів копій документів», – заявив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Переглянути всі оцифровані архівні документи можна на Міжархівному пошуковому порталі, на сайтах державних архівів та у читальних залах архівів.

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Джерело: Укрінформ

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