Україні потрібно побудувати понад 10 ГВт генеруючих потужностей, з них 8 ГВт сонячної та вітрогенерації – директор «Укренерго»

Україна має дерегулювати свій ринок електроенергії, щоб прискорити інтеграцію із сусідніми країнами ЄС та залучити інвесторів для відновлення своєї пошкодженої інфраструктури, заявив генеральний директор «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що країні потрібно прискорити будівництво нових та ефективних потужностей та приєднатися до ширшого ринку електроенергії ЄС. Однак багато залежить від її здатності повернутися до умов вільного ринку.

«Не війна перешкоджає інвестиціям, а в основному регулювання», ─ додав він.

Володимир Кудрицький заявив, що Україна могла б побудувати нові генеруючі потужності менш ніж за 10 років, якби в країні були необхідні ринкові умови. Країні необхідно залучити інвесторів для будівництва нових потужностей замість електростанцій, які були пошкоджені або окуповані росією.

Кудрицький сказав, що «Укренерго» вже змоделювало обсяг необхідних генеруючих потужностей. За його словами, Україні потрібно від 1,3 до 1,5 ГВт теплових генеруючих потужностей на біопаливі, ще 1,3-1,5 ГВт газових маневрових потужностей, а також 3 ГВт сонячної генерації та ще 5 ГВт вітрогенерації. Також знадобиться ще один або два ядерні блоки та акумуляторні батареї потужністю близько 1 ГВт.

Більшість цих потужностей будуть невеликими і розосередженими по всій країні, щоб звести до мінімуму вразливість інфраструктури до повітряних ударів, атак дронів або ракет.

Джерело: icis