Українська фантастична стрічка «Ти — Космос» взяла головну нагороду Страсбурзького кінофестивалю, відомий час виходу у прокат

Фантастичний фільм «Ти — Космос» (U Are the Universe) українського режисера Павла Острікова отримав головну нагороду фестивалю фантастики у Франції.

Стрічка «Ти — Космос» здобула головну відзнаку Golden Octopus («Золотий восьминіг») Фестивалі європейського фантастичного кіно у Страсбурзі, Франція. Про це повідомляє Держкіно, агенція вітає авторів фільму від імені держави.

Також стрічка отримала нагороду Silver Melies («Срібний Мельєс»). Ця відзнака відкриває для фільму можливість надалі отримати престижну європейську нагороду жанрового кіно Golden Melies («Золотий Мельєс»).

«Ти — Космос» розповідає історію виживання та кохання у космосі на тлі глобальної катастрофи, яка спіткала Землю. Стрічка стала повнометражним дебютом Павла Острікова. Головну роль у ній грає актор Володимир Кравчук, який зараз проходить службу у ЗСУ. Його компаньйона, робота Максима, озвучив Леонід Попадько, теж нині військовослужбовець.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Декорації фільму, включно з п’ятьма житловими модулями корабля, були створені у павільйонах ДП «Національна кінематека України». Аніматронік робота міг самостійно рухатися в кадрі. «Ти — Космос» дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF), в український прокат він вийде навесні 2025 року.

Джерела: Держкіно, Громадське