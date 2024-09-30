Новини Кіно 30.09.2024 о 10:23 comment views icon

Українська фантастична стрічка «Ти — Космос» взяла головну нагороду Страсбурзького кінофестивалю, відомий час виходу у прокат

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Андрій Русанов

Автор сайту

Українська фантастична стрічка «Ти — Космос» взяла головну нагороду Страсбурзького кінофестивалю, відомий час виходу у прокат

Фантастичний фільм «Ти — Космос» (U Are the Universe) українського режисера Павла Острікова отримав головну нагороду фестивалю фантастики у Франції.

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Стрічка «Ти — Космос» здобула головну відзнаку Golden Octopus («Золотий восьминіг») Фестивалі європейського фантастичного кіно у Страсбурзі, Франція. Про це повідомляє Держкіно, агенція вітає авторів фільму від імені держави.

Ти — Космос

Також стрічка отримала нагороду Silver Melies («Срібний Мельєс»). Ця відзнака відкриває для фільму можливість надалі отримати престижну європейську нагороду жанрового кіно Golden Melies («Золотий Мельєс»).

«Ти — Космос» розповідає історію виживання та кохання у космосі на тлі глобальної катастрофи, яка спіткала Землю. Стрічка стала повнометражним дебютом Павла Острікова. Головну роль у ній грає актор Володимир Кравчук, який зараз проходить службу у ЗСУ. Його компаньйона, робота Максима, озвучив Леонід Попадько, теж нині військовослужбовець.

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Декорації фільму, включно з п’ятьма житловими модулями корабля, були створені у павільйонах ДП «Національна кінематека України». Аніматронік робота міг самостійно рухатися в кадрі. «Ти — Космос» дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF), в український прокат він вийде навесні 2025 року.

«Землі більше немає»: українська фантастична стрічка «Ти — космос» отримала перший тизер

Джерела: Держкіно, Громадське

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