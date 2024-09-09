«Землі більше немає»: українська фантастична стрічка «Ти — космос» отримала перший тизер

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Український фантастичний фільм про всесвіт і кохання «Ти — космос» нарешті має перший тизер. Стрічка заявлена у програмі кінофестивалю в Торонто, який триває з 6 по 15 вересня.

Режисер Павло Остріков робить свій повнометражний дебют. Раніше він зняв короткометражні фільми «Mia Donna», «Ґолден лав» та «Випуск’97», а також «Перші дні» — перший серіал, який представив Україну на Netflix.

«Я почав працювати над фільмом «Ти — космос» ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім: прихистком у важкі часи, уявним «макгафіном», що вів мене уперед і, звичайно, непростою головоломкою, яку я відчайдушно намагався вирішити разом з великою командою. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем», — розповідав у червні Остріков.

Єдина людина, що вижила після катастрофи — космічний далекобійник Андрій (Володимир Кравчук). Принаймні, він так вважає, доки не почує вчену з Франції Катрін. Попри величезну відстань, він вирушає назустріч.

Фільм почали знімати ще у 2021 році, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, роботу завершено у 2023 році. Протягом двох місяців для фільму збудували п’ять житлових модулів та інші декорації.

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«Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе», — каже продюсер Володимир Яценко.

Наразі немає повідомлень про початок прокату стрічки у кінотеатрах.

Джерела: ForeFilms, УНІАН

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