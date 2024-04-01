Українська команда NAVI стала першим в історії чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда здобула перемогу у фіналі чемпіонату PGL Major Copenhagen 2024, де обіграли американців з FaZe Clan. У результаті NAVI стали першими у світі чемпіонами з Counter-Strike 2.

Команда перемогла на двох картах з трьох. Команди грали на картах з розмінуванням бомби: Ancient (українці перемогли 13 на 9), Mirage (тут уже 13-2 на користь FaZe) та Inferno (13 до 3 і титул їде до України). Призовий фонд турніру складає $1,25 млн з них NaVi отримає $500 тис., Faze — $170 тис.

У першому матчі кваліфікації Natus Vincere здолали The Mongolz з рахунком 13:10. Далі виявилися сильнішими за команду G2 (13:11). У двох останніх матчах кваліфікації NaVi програли командам Spirit та Cloud9 з однаковим рахунком 1:2. Це не завадило команді пройти далі. У 1/4 фіналу турніру команда обіграла Eternal Fire з рахунком 2:0. У півфіналі здолали G2 із рахунком 2:1.

“Засинати з радістю від перемоги улюбленої команди та прокидатися за кілька годин під звуки сирен і вибухів — це реальність вболівальників і персоналу NAVI в Україні. Ми робимо все можливе, щоб розважити вас, але ми просимо вас пам’ятати, з чим стикається наша країна щодня”, — йдеться в заяві команди.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Це друга перемога NAVI на чемпіонаті, після успіху у Стокгольмі у 2021 році. Також це шостий фінал для команди. PGL Major Copenhagen 2024 – перший в історії чемпіонат з CS2. Наступний відбудеться в грудні цього року у Шанхаї.

Під час трансляції чемпіонату українці зібрали 5,6 млн для “Азову”. Власник NAVI пообіцяв подвоїти суму збору.

Джерела: IT Ukraine, РБК-Україна, Oboz.ua

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!