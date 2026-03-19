Valve змінює механіку стрільби у Counter-Strike 2: запас набоїв тепер обмежений

Photo: Steam Community / Counter Strike 2

Valve оновлює Counter Strike 2 і представила нову механіку перезарядки. Протягом десятиліть перезарядка наполовину заповненого магазину додавала залишені кулі з нового магазину для “доповнення”, але тепер це змінюється.





Що стосується більшості шутерів, включаючи CS2, механіка перезарядки завжди була, як би сказати, більш “казуальною”. Дехто навіть називав її нереалістичною. З останнім оновленням Valve змінила це, і воно може значно вплинути на те, як і коли гравці перезаряджають свою зброю, потенційно додаючи більше напруження у матчах. Через свою сторінку спільноти на Steam Valve оголосила про кілька оновлень і змін для CS2. Ключовою серед них була зміна перезарядки.

Зазвичай, коли ви перезаряджаєте CS2, або більшість інших шутерів, залишені патрони у магазині додаються назад до запасу. Тобто, з AK-47 з магазином на 30 куль, перезарядка після пострілу п’яти куль поверне залишені 25 у запас, а новий магазин фактично “доповнить” магазин. Звісно, загальна кількість боєприпасів все одно зменшується на кількість витрачених куль.

Проте з новим оновленням гравці втратять ці 25 куль і отримають новий магазин на 30 куль, що більш реалістично зменшує їх загальний запас. Це може суттєво змінити поведінку гравців під час матчів. Ідея полягає в тому, щоб завжди мати повний магазин, тому більшість гравців інстинктивно перезаряджає навіть після одного пострілу. Через страх втратити залишок у магазині гравцям доведеться перевчатися та більш обачно підходити до перезарядки. Це вимагатиме більшого планування щодо того, коли перезаряджатися та коли купувати боєприпаси, а також уважного контролю за запасом.





Разом із змінами у механіці перезарядки, Valve додала більш детальні гайди по картах у змагальних матчах. Тепер під час перших п’яти раундів половини гравці можуть активувати спеціальні підказки (гайд-лайти), але максимально до 30 анотацій за гру на одній карті. Вони допоможуть швидше освоїти нові стратегії та трюки, наприклад, ефективне використання диму або точкові позиції на карті. Ці гайди обмеженіші, ніж офлайн-версії, але достатні, щоб нагадати основні моменти для початку раунду.

Також для тих, хто створює власні кастомні ігри, Valve спростила процес приєднання друзів. Тепер можна безпосередньо долучати гравців через список друзів, якщо сервер це дозволяє, а власники карт можуть активувати опцію “Open Party” у меню “Play”, щоб друзі автоматично приєднувалися до гри на їхньому хості. Це робить кастомні ігри більш інтерактивними та доступними для спільного проходження.

Крім того, Valve пропонує підписку на офіційні та користувацькі гайди через Steam Community Workshop, що дозволяє гравцям отримувати оновлені поради по картах та пробувати нові підходи до стратегії без необхідності тривалого вивчення офлайн. Це створює додаткову мотивацію експериментувати з різними стилями гри та підвищує динаміку матчів.

Окрім зміни механіки перезарядки, у новому патчі CS2 також суттєво оновили спосіб відображення боєприпасів у HUD: резервні патрони тепер показуються у вигляді кількості магазинів або загальної кількості куль залежно від типу зброї, а окремо під основним лічильником — рівень заповнення поточного магазину, що дозволяє швидше оцінювати ситуацію під час бою. Ця зміна впроваджена разом із переробленою системою кидання залишків патронів при перезарядці.

Деякі зміни у балансі боєприпасів провокують дискусії у спільноті: значна частина найпопулярніших у грі зброї отримала скорочення загальних боєприпасів у запасі, тоді як окремі пістолети й менш уживані моделі отримали додаткові кулі. Такий перерозподіл дає привід для нових тактичних рішень при економіці раундів і вимагає від гравців уважніше планувати купівлі боєприпасів.

Багато гравців вже назвали зміни радикальними, оскільки вони кидають виклик усталеним понад 25 років звичкам перезарядки та управління патронами, а деякі навіть вимагають перегляду або повернення старої системи. Очевидно те, що апдейт став одним із найбільш значущих за останні роки для франшизи і істотно вплине як на звичайний геймплей, так і на професійний рівень змагань.

Джерело: NotebookCheck.net