Pornhub святкує 10-річний ювілей, пропонуючи статистичні підсумки Year in Review Insights. Дані пропонуються у форматі інфографік за безліччю категорій. Ми відібрали ті, що стосуються України, технологій та попкультури.

За кількістю трафіку Україна потрапила до топ-20, займаючи 14 місце між Австралією та Нідерландами. За тривалістю середнього перебування на сайті наша країна — вже в 10-ці.

Найбільше користувачі споживають контент за допомогою смартфона — таких аже 91,3%. Комп’ютери та планшети суттєво впали — на 46% та 43% відповідно.

Українська статистика не сильно відрізняється, хіба користувачів ПК трохи більше коштом планшетів.

Зрісший Android випередив користувачів смартфонів Apple, чия кількість впала. Серед ОС для комп’ютерів найбільше користувачів Windows, майже 2 третини, ще 29% користуються PornHub за допомогою macOS.

Серед мобільних браузерів на п’яти Chrome наступає Safari. На комп’ютерах браузер Google також випереджає епловський, проте тут більша частка Edge, Firefox та Opera.

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Несподіваний лідер — PS4, ця консоль на 1,5% ще поки випереджає нове покоління PS5. Разом ці консолі мають майже вп’ятеро більший трафік ніж на платформі Microsoft.

Серед фільмів та персонажів користувачі PornHub шукають «Зоряні війни», Гарлі Квін та «Гру престолів». Серед ігор — Fortnite, Overwatch та Minecraft. Найпопулярніші персонажі ігор — Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) й Dva (Overwatch), що випередили секс-символ всіх часів — Лару Крофт.