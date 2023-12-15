Новини Новини 15.12.2023 о 10:31 comment views icon

Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

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Юрій Орос

Автор новин

Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Pornhub святкує 10-річний ювілей, пропонуючи статистичні підсумки Year in Review Insights. Дані пропонуються у форматі інфографік за безліччю категорій. Ми відібрали ті, що стосуються України, технологій та попкультури.

За кількістю трафіку Україна потрапила до топ-20, займаючи 14 місце між Австралією та Нідерландами. За тривалістю середнього перебування на сайті наша країна — вже в 10-ці.

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Найбільше користувачі споживають контент за допомогою смартфона — таких аже 91,3%. Комп’ютери та планшети суттєво впали — на 46% та 43% відповідно.

Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Українська статистика не сильно відрізняється, хіба користувачів ПК трохи більше коштом планшетів.

Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Зрісший Android випередив користувачів смартфонів Apple, чия кількість впала. Серед ОС для комп’ютерів найбільше користувачів Windows, майже 2 третини, ще 29% користуються PornHub за допомогою macOS.

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Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Серед мобільних браузерів на п’яти Chrome наступає Safari. На комп’ютерах браузер Google також випереджає епловський, проте тут більша частка Edge, Firefox та Opera.

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Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Несподіваний лідер — PS4, ця консоль на 1,5% ще поки випереджає нове покоління PS5. Разом ці консолі мають майже вп’ятеро більший трафік ніж на платформі Microsoft.

Підсумки 2023 PornHub: Україна — 14 за трафіком, Android попереду iOS, а PS «домінує» над Xbox

Серед фільмів та персонажів користувачі PornHub шукають «Зоряні війни», Гарлі Квін та «Гру престолів». Серед ігор — Fortnite, Overwatch та Minecraft. Найпопулярніші персонажі ігор — Chun Li (Fortnite), Tifa (Final Fantasy) й Dva (Overwatch), що випередили секс-символ всіх часів — Лару Крофт.

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