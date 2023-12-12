«Заборонений» OnlyFans сплатив цього року майже $1 млн «податку на Google», але суми надходжень скорочуються

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився новою статистикою про надходження від «податку на Google» за 9 місяців 2023 року.

Отже, за даними Гетманцева, від початку 2023 року за надання послуг на території України сервіс OnlyFans сплатив $944,1 тис. Цю інформацію підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк, принагідно нагадавши про дивний український парадокс, коли порно в Україні заборонено, а збирати податки з нього ─ ледь не предмет гордості нардепів, які могли б легалізувати контент для дорослих.

«А тим часом OnlyFans за 9-ть місяців 2023 року сплатила податків в Бюджет України на 944 тис $. Але наш законопроєкт про декриміналізацію порно ті люди, які отримують зарплату з цих податків, чомусь виносити не хочуть», ─ обурюється Ярослав Железняк.

Що цікаво, хоча OnlyFans цього року сплатив майже $1 млн «податку на Google», насправді надходження від нього в останньому кварталі були невеликі. Так, за перше півріччя 2023 року, за словами Гетманцева, OnlyFans сплатив $928,2 тис. цього податку, а за 3 квартали ─ $944,1 тис. Отже, за минулий квартал надходження від OnlyFans становили лише $15,9 тис.

Разом з тим Гетманцев хизується збільшенням надходжень від «податку на Google», який фактично переноситься на кінцевих споживачів. Отже, за 3-й квартал 2023 року подано 96 декларації та задекларовано €26,6 млн та $29,9 млн або 2,092 млрд грн. За підсумками 2-го кварталу 2023 року було задекларовано до сплати €25,7 млн та $27,7 млн або 2,054 млрд грн.

«Очікуване збільшення надходжень відбулось», ─ радіє Гетманцев.

Найбільше коштів «податку на Google» сплатили:

Google

Apple

Sony

Ebay

Amazon

Meta

Netflix

За 9 місяців 2023 року міжнародні компанії сплатили ПДВ до державного бюджету на суму 8,01 млрд грн.