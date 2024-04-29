Українські F-16 базуватимуться у підземних бункерах, — речник ПС ЗСУ

Україна активно готує інфраструктуру для розташування винищувачів F-16 та комплекс безпекових заходів для їхнього зберігання. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону.

Представник ПС каже, що в Україні напрацьовано низку заходів, щоб безпечно розмістити літаки F-16. При цьому вони зможуть ефективно та оперативно виконувати бойові завдання. За словами Євлаша, з появою винищувачі ЗСУ зможуть проводити різноманітні операції як з відбиття повітряних атак, так і зі знешкодження позицій російських окупантів.

«Для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати», — пояснив Євлаш.

Літаки будуть розосереджені та розташовуватимуться у місцях, де їх буде складно визначити. Військові готують набір методів, які вводитимуть російську розвідку в оману.

Минулого тижня на засіданні «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що F-16 почнуть прибувати в Україну «цього року», разом зі вже навченими пілотами та персоналом обслуговування. Видання The New York Times у березні повідомило, що літаки прибудуть вже цього літа. На жаль, підготовка пілотів затягнулася, тому першими повернуться 12 навчених льотчиків. Щодо винищувачів, перша партія, ймовірно, складатиметься з 6 літаків.

Основними донорами F-16 для України стануть Бельгія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Усього очікується прибуття близько 45 літаків. У Данії також навчаються приблизно 50 техніків, які обслуговуватимуть F-16. Очікується, що винищувачі будуть оснащені бомбами та ракетами різної дальності.