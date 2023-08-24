Український GOG Galaxy — CD Projekt RED запустила україномовну версію лаунчера

Ігровий клієнт GOG GALAXY у День Незалежності України запровадив україномовну версію.

«‎Дуже раді запропонувати персоналізований досвід GOG GALAXY нашій українській спільноті. Ми спеціально випустили локалізацію до святкування Незалежності України, щоб продемонструвати нашу підтримку всім українським гравцям», — йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що це лише перший крок до повної української локалізації платформи GOG у майбутньому.

Також у магазині нині проходить фестиваль «Made in Ukraine 2023‎», який пропонує колекцію ігор з України за зниженими цінами.

GOG Galaxy — це універсальний цифровий лаунчер, що дозволяє об’єднати ігрові бібліотеки й списки друзів в одному місці. Навесні 2019-го GOG.com запустив бета-версію GOG GALAXY 2.0 безплатно для Windows та Mac.

Раніше Ubisoft оголосила про початок бета-тесту оновленого застосунку Ubisoft Connect — з підтримкою українського інтерфейсу.

Джерело: GOG.com