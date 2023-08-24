Український GOG Galaxy — CD Projekt RED запустила україномовну версію лаунчера

Ігровий клієнт GOG GALAXY у День Незалежності України запровадив україномовну версію.
«Дуже раді запропонувати персоналізований досвід GOG GALAXY нашій українській спільноті. Ми спеціально випустили локалізацію до святкування Незалежності України, щоб продемонструвати нашу підтримку всім українським гравцям», — йдеться на сайті компанії.
Зазначається, що це лише перший крок до повної української локалізації платформи GOG у майбутньому.
Також у магазині нині проходить фестиваль «Made in Ukraine 2023», який пропонує колекцію ігор з України за зниженими цінами.
GOG Galaxy — це універсальний цифровий лаунчер, що дозволяє об’єднати ігрові бібліотеки й списки друзів в одному місці. Навесні 2019-го GOG.com запустив бета-версію GOG GALAXY 2.0 безплатно для Windows та Mac.
Раніше Ubisoft оголосила про початок бета-тесту оновленого застосунку Ubisoft Connect — з підтримкою українського інтерфейсу.
Джерело: GOG.com