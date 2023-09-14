Український трейлер «Аквамена 2»: стрічка «Аквамен і Загублене Королівство» вийде на екрани 21 грудня

Джейсон Момоа повертається до найбільш відомої своєї ролі у фільмі «Аквамен і Загублене Королівство» режисера Джеймса Вана. Другий «Аквамен» виходить через 5 років після першої стрічки.

Warner Bros опублікувала перший трейлер. Він сповнений океанського життя, храмів у джунглях, багатоногих ракоподібних ворогів, морських коників розміром з коня… Зачекайте, це якийсь водяний зомбі? Ці хлопці зроблені з коралів? Це якась вигадка Жуля Верна з «Двадцять тисяч льє під водою»? Безумовно, Ван зберіг схильність першого фільму до максималізму.

Офіційний синопсис фільму: «Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу, але не полишив бажання помститися за смерть батька. Проте цього разу він ще небезпечніший і прагне знищити свого ворога раз і назавжди. Чорна Манта використовує міць міфічного Чорного Тризуба, який пробуджує давню зловісну силу. Щоб зупинити його, Аквамен звернеться до свого ув’язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб укласти неочікуваний союз. Вони повинні відкинути розбіжності, щоб захистити королівство і врятувати сім’ю Аквамена та світ від знищення».

«Втрачене Королівство» возз’єднує акторів попереднього фільму: Джейсона Момоа в ролі Артура Каррі, короля Атлантиди; Ембер Герд — Мери, його королеви; Патріка Вілсона — Орма, його брата-зрадника; і Ях’ї Абдул-Матіна II у ролі Чорної Манти, його заклятого ворога. Дольф Лундгрен, Ніколь Кідман і Темуери Моррісона повертаються як батьки Мери та Артура.

«Аквамен і Загублене королівство» вийде в кінотеатри 21 грудня.

Джерело: Polygon