Новини Кіно 16.04.2026

Великий трейлер до фільму "Вуличний боєць" / "Street Fighter": Джейсон Момоа, Роман Рейнс і ностальгія 90-х

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Legendary і Capcom нарешті показали головний трейлер живого екшну “Вуличний боєць”.


Дія фільму розгортається у 1993 році. Рю (Ендрю Коджі) і Кен Мастерс (Ноа Сентінео) возз’єднуються, коли таємнича Чунь-Лі (Каліна Лян) залучає їх до турніру World Warrior Tournament. За лаштунками бійки ховається смертоносна змова, і якщо герої її не зупинять — кінець гри для всіх.

Каст вийшов по-справжньому нестримним: Джейсон Момоа грає Бланку, Роман Рейнс — Акуму, Девід Дастмалчян — М. Байсона, реслер Коді Роудс — Гайла, Кертіс “50 Cent” Джексон — Балрога, Ендрю Шульц — Дена Хібікі, Відьют Джаммвал — Дхалсіма, Ерік Андре — Дона Соважа, Орвілл Пек — Вегу, Олів’є Ріхтерс — Зангіфа, Хіроокі Ґото — Е. Хонду, Мел Джарнсон — Каммі.


Режисер — Кітао Сакураї, відомий серіалами “Twisted Metal”, “Dave” і численними епізодами “Шоу Еріка Андре”. Сценарій написав Далан Мюссон, автор “Капітан Америка: Дивовижний новий світ”. Фільм знімали в Японії, прем’єра — 16 жовтня 2026 року в прокаті Paramount.

Перший тизер Street Fighter з’явився ще наприкінці 2025 року на The Game Awards — ми тоді розповідали, що він натякав на вірність ігровій естетиці. Повний трейлер підтверджує: команда не намагається зробити “серйозне кіно” за мотивами файтингу, а навпаки — відтворює барвистий, перебільшений і навмисно шалений дух Street Fighter II. З’явився й постер, витворений у стилі класичного екрану вибору персонажа.

Варто нагадати контекст: Street Fighter вже екранізували, і далеко не завжди вдало. Найбільш відома спроба — фільм 1994 року з Жан-Клодом Ван Даммом у ролі Гайла, який давно став символом провальної адаптації відеогри. Нинішній проект від Legendary і Capcom починався як спільний з Sony, але згодом права перейшли до Paramount. Першу дату прем’єри — березень 2026-го — перенесли. Зйомки проходили в Японії, що само по собі нетипово для великого голлівудського екшну.

Фанати вже давно стежили за кастингом: ще влітку 2025-го ITC писав про перший погляд на Ноа Сентінео у ролі Кена після серйозних фізичних трансформацій. Тепер усе стало на свої місця — і каст, і тон, і дата.

Спецпроєкти
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Джерело: First Showing

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати