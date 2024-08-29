Український винищувач F-16 розбився під час обстрілу 26 серпня, — WSJ

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ знищений у понеділок. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного представника США.

Катастрофа сталася всього за кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну. Початкова інформація вказує на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча аварія сталася під час російської повітряної атаки.

Видання вказує, що попередньо йдеться про помилку пілота. Повітряні сили ЗСУ не підтверджували цю інформацію.

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