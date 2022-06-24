Українці за три доби назбирали 600 мільйонів гривень — вистачить на купівлю чотирьох «Байрактарів»

Сергій Притула та Ігор Лаченко підсумовувати результати того самого збору «Народний Байрактар» — всього за три дні волонтерам вдалося зібрати 600 мільйонів гривень, яких вистачить на купівлю чотирьох «Байрактарів».

Нагадаємо, початкова мета була 500 млн грн на купівлю трьох славетних ударних турецьких безпілотників для ЗСУ. Але українці вчергове довели, що вони найкращі та непереможні:

— Притула: українці! Треба за 7 днів зібрати 500 мільйонів на 3 Байрактари. — Українці: 3 дні, 600 000 000 грн, 4 Байрактари!!!!!!!!

Організатори збору — Сергій Притула та Ігор Лаченко — подякували усім (1 та 2), хто долучився до шляхетної справи.

Що «Народний Байрактар» — вже історія. Водночас Сергій Притула повідомив, що команда вже пішла готувати наступну, «ще соліднішу історію». Чекаємо збору на F-16?