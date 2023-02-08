«Укроборонпром» домовився з чеською VOP CZ про ремонт, розробку та виробництво бронетехніки

Концерн «Укроборонпром» досяг домовленості з чеським виробником військової техніки VOP CZ стосовно співпраці у сфері бронетехніки. Компанії підписали відповідні двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації.

Пріоритетом співпраці визначено виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів. Досягнуті домовленості з VOP CZ є наповненням угоди про створення спільного оборонного кластера з Чеською Республікою, яку «Укроборонпром» та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) уклали наприкінці минулого року.

Загалом співпраця між «Укроборонпром» та VOP CZ передбачає виробництво військової техніки, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту, співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів. Крім того, передбачається збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів. Боєприпаси будуть виготовлятися як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях.

«Поглиблення партнерства з Чеською Республікою в оборонній галузі сприятиме подальшій інтеграції України в ОПК Північноатлантичного альянсу. На сьогодні Концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО», – впевнені в «Укроборонпромі».

Додамо, VOP CZ спеціалізується на військових технологіях, розробці та виробництві військової техніки. Компанія працює з такою технікою, як БМП-1, танк Т-72, БМП PANDUR II 8×8.

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Джерело: «Укроборонпром»