Новини Україна 04.05.2023 о 10:45

«Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Гвардія Наступу». Донати від його передзамовлення спрямують на допомогу спецпідрозділам

Вадим Карпусь

Автор новин

Разом з анонсом марки з палаючим кремлем, «Укрпошта» оголосила про випуск ще однієї марки – «Гвардія Наступу». Вона вийде 9 травня.

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«Ні на що не натякаєм, просто марки випускаєм або, використовуючи спортивну термінологію: замість «бессмертного полка» грає Гвардія Наступу», – заявив директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Цей поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять українську землю від загарбників, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», випущений у 2022 р.. На марках зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України.

«Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Гвардія Наступу». Кошти від його перед замовлення спрямують на допомогу спецпідрозділам

Зазначається, що в серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та ГУР. Вони вийдуть вже скоро, але точні дати поки не повідомляються. З цього приводу будуть окремі анонси.

З 4 травня відкрито попереднє замовлення на поштовий набір «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Він включає:

  • Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»
  • Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»
  • Картку «Державна прикордонна служба України»
  • Картку «Національна поліція України»
  • Картку «Національна гвардія України»

Додатково Ігор Смілянський зазначив, що всі донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в Поштовому маркеті «Укрпошти», будуть спрямовані на допомогу спецпідрозділам «Гвардії наступу». Таким чином, кожний покупець поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» безпосередньо профінансує майбутній контрнаступ.


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