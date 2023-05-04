«Укрпошта» презентувала поштовий випуск «Гвардія Наступу». Донати від його передзамовлення спрямують на допомогу спецпідрозділам

Разом з анонсом марки з палаючим кремлем, «Укрпошта» оголосила про випуск ще однієї марки – «Гвардія Наступу». Вона вийде 9 травня.

Курс Управління командою в бізнесі. Щоби бути лідером, треба думати, як лідер . Хочу на курс

«Ні на що не натякаєм, просто марки випускаєм або, використовуючи спортивну термінологію: замість «бессмертного полка» грає Гвардія Наступу», – заявив директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Цей поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять українську землю від загарбників, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», випущений у 2022 р.. На марках зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України.

Зазначається, що в серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та ГУР. Вони вийдуть вже скоро, але точні дати поки не повідомляються. З цього приводу будуть окремі анонси.

З 4 травня відкрито попереднє замовлення на поштовий набір «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Він включає:

Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»

Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»

Картку «Державна прикордонна служба України»

Картку «Національна поліція України»

Картку «Національна гвардія України»

Додатково Ігор Смілянський зазначив, що всі донати, які 4-9 травня будуть зібрані під час оформлення передзамовлення в Поштовому маркеті «Укрпошти», будуть спрямовані на допомогу спецпідрозділам «Гвардії наступу». Таким чином, кожний покупець поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» безпосередньо профінансує майбутній контрнаступ.