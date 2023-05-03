«‎Укрпошта» анонсувала нову марку — на «‎робочому» ескізі зобразили палаючий московський кремль, над яким кружляють дрони

Генеральний директор «‎Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Telegram-акаунті повідомив про запуск нової марки та опублікував її робочий ескіз.

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На передньому плані «чернетки‎» розташований український військовий і персонаж з попередньої марки поштового оператора «Рускій воєнний корабль, іди на***», який той самий жест показує російському кремлю. Будівля на малюнку зображена у вогні, а у небі над нею видніється БПЛА.

«‎Друзі, історично так склалось, що марки «‎Укрпошти» є передвісником гарних подій. Тому завтра вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли й де — почекайте 😉 Але, впевнений, комусь «за поребриком» дуже сподобається. А поки — як то кажуть, «робочі ескізи», – пише Смілянський.

Повідомлення очільника «‎Укрпошти» з’явилось на тлі новин про нічну атаку офіційної резиденції президента росії двома безпілотниками. Кремлівська пресслужба назвала це «‎спланованою терористичною акцією» та «‎спробою замаху на путіна», а речник Володимира Зеленського сказав, що «Україна не має інформації про так звані нічні атаки на кремль‎».

Згодом радник голови офісу президента Михайло Подоляк додав, що «Україна не атакує об’єкти на території росії, тому що це не вирішує жодної воєнної задачі, але дає підстави рф виправдати свої атаки по цивільних‎». Також він припустив, що дрони над Кремлем – це «підпільна робота місцевих сил спротиву‎».