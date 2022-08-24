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«Укрпошта» ввела в обіг поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні», приуроченого до Дня Незалежності України [Де купити онлайн]

«Укрпошта» ввела в обіг поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні», приуроченого до Дня Незалежності України [Де купити онлайн]

Як і було заплановано, 24 серпня – у День Незалежностіі України – компанія «Укрпошта» почала продаж поштового блоку «Вільні. Незламні. Непереможні».

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відтворюють реалії війни:

  1. Жінка, що стоїть у багатоповерхівці на уламках зруйнованої квартири.
  2. Мама з дитям, що переховується від ракетних ударів у метро.
  3. Дівчинка перед грудою згорілих цивільних авто.
  4. Драматичний театр в Маріуполі з сигнальним написом «ДЕТИ», який став останнім прихистком для багатьох українців.
  5. Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів.
  6. Дитячий возик, кинуті валізи та іграшки – картина, яку можна було зустріти на вокзалі кожного українського міста.

Поштовий блок «Вільні. Незламні. Непереможні» вже можна придбати у відділеннях «Укрпошти» або онлайн:

Також блок можна знайти в продажу на Amazon та Ebay.

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Тираж поштового блоку «Вільні. Незламні. Непереможні» складає 1 млн примірників. В зв’язку з цим на його продаж встановлені певні обмеження – до 10 блоків і максимум до 2 конвертів першого дня в одні руки на відділеннях або до 5 поштових блоків та 5 художніх конвертів на одне замовлення при купівлі онлайн.

Набори з погашенням «Перший день» можна також замовити онлайн. Зазначається, що марки й конверти зі штемпелем «Першого дня» гарантовані тим, хто придбає філателістичний онлайн-абонемент.

«Укрпошта» запускає філателістичні онлайн-абонементи з ціною від 1490 грн


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