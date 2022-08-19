«Укрпошта» запускає філателістичні онлайн-абонементи зі ціною від 1490 грн

Українські марки стали надзвичайно популярними під час російсько-української війни. Охочі придбати першу марку з російським військовим кораблем, що йде чітко визначеним курсом, неодноразово спричиняли порушення в роботі торговельних майданчиків. Щоб полегшити можливість отримати бажані марки, «Укрпошта» запускає філателістичні онлайн-абонементи.

Зазначається, що віднині всі, хто хоче мати у своїй колекції поштові випуски «Укрпошти», але не має можливості відстежувати анонси щодо введення марок в обіг та вчасно купувати їх у відділеннях чи онлайн, зможуть придбати філателістичний онлайн-абонемент до кінця року.

У Поштовому маркеті «Укрпошти» з’явилися два пакети абонементів терміном дії на 5 місяців: «Стандарт» (1490 грн) та «Стандарт+» (2940 грн) з ексклюзивним альбомом для марок (клясером). Зазначається, що у вартість пакетів, окрім плати за обслуговування онлайн-абонементів, також включена вартість поштової продукції стартового місяця. Таким чином, при оплаті онлайн-абонемента на 5 місяців необхідно сплатити й вартість поштових випусків серпня: «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ» та «Пес Патрон», а власникам пакета «Стандарт+» – ще й вартість клясеру.

До комплекту продукції, що щомісяця постачатиметься за онлайн-абонементом, входить марковий аркуш/поштовий блок, конверт(и) з погашенням «Перший день. Київ», немаркований художній конверт, картка. Комплектність може змінюватися в залежності від тематики випуску. Щомісяця впродовж терміну дії онлайн-абонемента його власник отримуватиме на електронну пошту посилання на оплату поштової продукції, випущеної «Укрпоштою» у відповідні місяці. У разі, якщо власник онлайн-абонемента не здійснив у встановлений термін оплату за поштову продукцію поточного місяця, замовлення за цей місяць анулюється, при цьому кошти за обслуговування онлайн-абонемента не повертаються.

Курс Java вечірній Навчайтесь топової професії у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Укрпошта» називає наступні переваги онлайн-абонементу:

Гарантована можливість придбати поштові випуски України без черг у зручний час

Можливість отримати конверти з погашенням «Перший день. Київ», яке відбувається лише в столиці впродовж дня введення поштової марки в обіг

Можливість стати володарем ексклюзивного клясеру «Поштові марки України воєнного часу», виготовленого обмеженим тиражем

Безплатне доставлення продукції за онлайн-абонементом поштовим відправленням в межах України

Оформлення онлайн-абонементів здійснюватиметься щомісяця до 30 листопада 2022 року включно.