“Укрзалізниця”: розробка мобільного застосунку майже завершена, ми шукаємо 1000 бета-тестерів

Голова “Укрзалізниці” Олександр Камишин повідомив, що команда розробників практично завершила створення фірмового мобільного додатку. Наступний етап – тестування, до якого компанія спершу збирається залучити тисячу користувачів.

Бета-тестером може стати будь-хто, кому виповнилося 18 років і хто хоча б двічі подорожував залізницею за останній місяць. При цьому для компанії важлива репрезентативність, тобто баланс жінки/чоловіки, iOS/Android, вік, зайнятість тощо, тому всі заявки задовольнити не вийде.

“Для мене і для команди залізничників це важливий і довгоочікуваний день. Я досі не можу зрозуміти, як так вийшло, що “Укрзалізниця” не має свого додатка” – зазначив Олександр Камишин.

Тестери зможуть випробувати пошук та придбання квитків, функціонал зберігання даних про пасажирів, оповіщення, зворотний зв’язок та інші можливості майбутнього застосування.

Щоб стати бета-тестером програми “Укрзалізниці”, потрібно заповнити просту форму (доступна за наступним посиланням) та дочекатися підтвердження з інструкцією електронною поштою.

Джерело: Укрзалізниця