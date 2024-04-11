«Укрзалізниця» відкрила доступ до моніторингу квитків з можливістю автовикупу через застосунок

«Укрзалізниця» повідомила про загальний запуск функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу. Раніше компанія провела тестування послуги за участю понад 3000 користувачів, отримала близько 500 повідомлень із пропозиціями й виправленнями, а тепер готова запропонувати ці можливості всім користувачам свого застосунку.

Зазначається, що відтепер для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис», доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції відразу відбуватиметься зняття коштів. У випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Моніторинг квитків та автоматичний викуп недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Проте користувачі можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Застосунок «Укрзалізниця» доступний для мобільних платформ Android та iOS.