«Укрзалізниця» запустила до Польщі перший тестовий поїзд євро колією

Як повідомляє пресслужба компанії «Укразалізниця», 6 квітня 2023 року успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі (Люблін) до Рава-Руської. Завдяки цьому вже за кілька місяців планується запустити сполучення між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

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Зазначається, що під час першої поїздки в потязі разом із залізничниками перебували Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. «Укрзалізниця» відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

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Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

Наразі планується відкрити сполучення для пасажирів влітку. При цьому в Рава-Руській буде організовано пересадний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм. У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

За словами Курбакова, запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит на перевезення, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі готують попереднє техніко-економічне обґрунтування для будівництва євроколії в Україні та Молдові.