United 24, «Повернись живим» та «Фонд Притули»: за рік українці задонатили в найпопулярніші фонди 18,75 млрд грн

За даними opendatabot, протягом 2023 року українці у 3 найпопулярніші фонди зробили внесків на 18,75 млрд грн. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Хоча у другій половині року донатів побільшало. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.

United 24 став лідером серед благодійних організацій за сумами зборів у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках:

потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).

Фонд «Повернись живим» протягом 2023 року зібрав донатів на 4,53 млрд грн, а частка фонду в загальній сумі становить 24%. Для «Повернись живим» грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн.

На «Фонд Притули» у 2023 році припадає 11% загальної суми зборів або 2,14 млрд грн. В цьому випадку пік зборів припав на жовтень — 0,31 млрд грн.

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