Уряд анонсував Єдину платформу житлово-комунальних послуг – з електронним кабінетом та інтеграцією з іншими системами

Кабінет міністрів України дав старт експериментальному проєкту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 вересня.

В Кабміні заявляють, що запуск цієї платформи – це важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Денис Шмигаль каже, що вона автоматизує відповідні процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Проєкт також передбачає створення електронного кабінету споживача житлово-комунальних послуг.

«Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн», – додав Денис Шмигаль.

Разом з тим нова платформа буде інтегрована з іншими наявними інформаційними системами, що забезпечить безперешкодний обмін даними.

За словами Дениса Шмигаля, Кабмін очікує, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту.

Джерело: Судово-юридична газета