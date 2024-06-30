Ув’язнення за допомогою штучних спогадів — науковець запропонував віртуальну заміну тюрмам

Хашем Аль-Гайлі, молекулярний біолог та науковий комунікатор з Ємену, знає, як розвантажити переповнені в’язниці. Він запропонував створити віртуальну в’язницю в інтерв’ю Wired.

Фахівець пропонує нову неврологічну тюремну систему, яку він називає Cognify. Він опублікував відеопрезентацію віртуального закладу правосуддя, і воно може здатися жахливим. Замість того, щоб замикати в’язнів на довгі періоди часу, ув’язнені будуть піддаватися штучним спогадам у віртуальному середовищі. Система створює спеціалізований контент, згенерований штучним інтелектом, який перетворюється на візуальну інформацію та доставляється в мозок ув’язненого, а також до частин його ДНК і РНК, пов’язаних із формуванням пам’яті, щоб створити шаблон довгострокової пам’яті.

Наразі такої технології не існує, і Cognify є лише пропозицією. Однак Аль-Гайлі стверджує, що експерименти, проведені на тваринах, доводять, що цей процес може працювати на людях колись у майбутньому. Дослідження, опубліковане в березні в науковому журналі Nature, використовувало мишей як суб’єктів тестування та виявило, що спогади, ймовірно, формуються розбитими та наново зібраними ланцюжками ДНК.

Звичайно, є етичні наслідки, які необхідно було б розглянути, якщо така система зможе стати реальністю. Аль-Гайлі каже, що Cognify може з’явитися через десять років, але лише «якщо ми зможемо подолати етичні обмеження, які заважають тестуванню такої технології».

До подібних винаходів неодноразово зверталося кіномистецтво. Зокрема, італійський фільм «Хибна пам’ять» («Ipersonnia») розповідає про ув’язнення у гіперсні, яке порушує спогади. В австралійській стрічці «Друге життя» («OtherLife») 2016 року випробовувалася технологія, завдяки якій за кілька хвилин реального часу ув’язнений переживав роки неволі. В одному з епізодів американо-кандського серіалу 1995 року «За межами можливого» («The Outer Limits») героя змушують повірити, що він скоїв вбивство і все життя провів у в’язниці. Він прокидається лише для того, щоб засудити таку систему покарань, яку відстоював лише кілька хвилин тому.

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Раніше Хашем Аль-Гайлі створив презентацію технології пересадки тіла, якої на цей час в нього теж немає. Попередній проєкт вже шукає інвесторів та фахівців, проте на разі теж є лише відеопрезентацією.