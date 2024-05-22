Із хворої на здорову. Нейростартап показав моторошне промо першої у світі системи пересадки голови

Мабуть, не всім буде комфортно читати далі, але хай там як, представлена ​​перша у світі «система трансплантації голови» від BrainBridge, яка має запрацювати протягом восьми років. Стартап у галузі нейронауки та біомедичної інженерії BrainBridge представив свою майже фантастичну концепцію у восьмихвилинному відео з моторошними звуковими ефектами.

У CGI-демонстрації повністю роботизована система одночасно видаляє голови тіл донора та реципієнта, перш ніж міняти одне на інше за допомогою ​​конвеєрної стрічки. У полі зору немає жодної людини (крім пацієнтів) — роботизовані руки та лазери працюють за допомогою штучного інтелекту.

BrainBridge стверджує, що система дасть нову надію пацієнтам, які страждають від невиліковних хвороб, таких як рак у термінальній стадії, нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера та Паркінсона, параліч. Донором для трансплантації зможе стати пацієнт із мертвим мозком та працездатним організмом і життєво важливими органами у хорошому стані.

Однак однією з кількох основних перешкод, які необхідно подолати, є неспроможність медицини, поки що, адекватно відновити пошкодження нервів та спинного мозку. Без цього будь-який реципієнт голови буде паралізований від шиї.

Компанія шукає фахівців, які допоможуть подолати ці бар’єри, і сподівається, що оприлюднення концепції допоможе залучити «найкращі таланти з усього світу».

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«У короткостроковій перспективі ми очікуємо, що проєкт призведе до прориву в реконструкції спинного мозку та трансплантації всього тіла. Але в довгостроковій перспективі проєкт розшириться на сфери, які трансформують охорону здоров’я».

Концепція належить керівнику проєкту з Дубаю Хашему Аль-Гайлі, біотехнологу та науковому комунікатору.

«Кожен крок концепції BrainBridge був ретельно продуманий на основі широких досліджень, які були проведені та опубліковані експертами в різних галузях науки. Мета нашої технології — розширити межі можливого в медичній науці та забезпечити інноваційні рішення для тих, хто бореться з небезпечними для життя станами. Наша технологія обіцяє відкрити двері для рятувальних процедур, які було неможливо уявити лише кілька років тому», — каже Аль-Гайлі.

На пересадці всього тіла проєкт не зупиняється: у планах також пересадка обличчя від донора. Трансплантація обличчя вже виконується з великим успіхом, але це надзвичайно складна операція, яка потребує місяців планування та кількох хірургічних команд. Згідно з планами BrainBridge, операція також буде проводитися за допомогою того ж робота-хірурга зі штучним інтелектом, що й трансплантація голови.

«Процес використовує передові високошвидкісні роботизовані системи, щоб запобігти деградації клітин мозку та забезпечити повну сумісність. Вся процедура керується візуалізацією в режимі реального часу на молекулярному рівні та алгоритмами ШІ, щоб полегшити точне відновлення зв’язку спинного мозку, нервів та кровоносних судин».

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Наскільки реально, що люди коли-небудь зможуть помінятися тілами? Ця ідея захоплювала уяву протягом століть, не в останню чергу завдяки оповіді Мері Шеллі про чудовисько Франкенштейна, істоту, створену з суміші частин тіла, в тому числі тварин.

Першу зареєстровану спробу трансплантації голови собаці зробили в 1908 році, але без успіху. Доктор Володимир Деміхов продовжив роботу в 1950-х роках, коли живу голову доєднували до живих собак.Технічно це не кваліфікувалося як трансплантація голови, і жоден із суб’єктів не прожив надто довго.

У 1970-х роках вчений доктор Роберт Уайт провів трансплантацію голови мавпі-резусу. Повідомляється, що тварина жила вісім днів і змогла бачити, чути, нюхати та вкусила одного з колег доктора Вайта, але не змогла поворухнути своїм новим тілом, оскільки команда не змогла приєднати спинний мозок. Він провів близько 30 таких трансплантацій.

Нещодавно відомий нейрохірург Серхіо Канаверо заявив, що успішно пересадив людську голову. Однак і донор, і реципієнт були померлими, що ставить під сумнів «успіх». Тепер він сподівається, що перша вдала трансплантація голови «не за горами» — він планував трансплантувати інше тіло невиліковно хворому чоловікові, який передумав після того, як закохався.

Наразі трансплантація тіла залишається дуже далекою і, можливо, ніколи здійсниться. Однак відкриття у спробі досягти цього можуть стати величезними стрибками вперед у медичній допомозі, особливо щодо пошкоджень спинного мозку. Чи будуть колись голови міняти місцями, як деталі автомобіля на заводі, ще належить побачити. Але як стверджує BrainBridge, без надокучливого крихкого тіла мозок міг би прожити кілька сотень років.

Джерела: Metro, BrainBridge

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