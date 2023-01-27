В Амстердамі побудували підводний паркінг на 7000 велосипедів (і нуль авто) — на реалізацію знадобилося 4 роки та 60 млн євро

Підводна парковка розміщена на Центральному вокзалі Амстердама і вміщує 7000 велосипедів — 6300 особистих та 700, призначених для оренди. У лютому поряд відкриють ще один гараж і місткість збільшиться до 11 000 одиниць транспорту.

На будівництво великого підводного гаража вартістю 60 млн євро знадобилося 4 роки, і він передбачений виключно для велосипедів. Це може здатися дивним, але для Нідерландів така вибірковість — звична справа. Країна методично перетворює особисті автомобілі на реліквії помилкового минулого — часу, коли міста будували навколо потреб автомобілів, а не людей.

Een kijkje in de nieuwe (en grootste) fietsenstalling van onze stad! 🚲 Deze is vandaag geopend en ligt aan de centrumkant van het Centraal Station. ↔️In totaal is hier ruimte voor 7.000 fietsen. 📅Op 28 januari vieren we de vernieuwing van het Stationseiland. Ben jij er bij?🎉 pic.twitter.com/HIvJ9NelTf — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 25, 2023

Близько 30% жителів Амстердаму щодня використовують велосипеди, а в Утрехті таких — 50% (в цьому місті, до речі, є ще більший підземний (але не підводний) велосипедний гараж, який може вмістити 12 000 одиниць двоколісного транспорту).

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На таймлапсі можна побачити як будували це підводне чудо інженерії.

Приблизно 200 000 мандрівників щодня прибувають на Центральний вокзал Амстердама — і приблизно половина приїжджає на велосипедах. Раніше вони паркувалися біля спеціальних стійок, що хаотично оточували станцію. Їх мають прибрати найближчими днями.

Паркування в гаражі безплатне протягом перших 24 годин, надалі за кожен додатковий день прийдеться сплатити 1,35 євро.

На вході у гараж розташований великий синій знак з логотипом велосипеда, на ньому ж показується кількість вільних місць. Потрапити у приміщення можна, пройшовши реєстрацію за допомогою спеціальної OV-chipkaart (голландська транспортна картка, прив’язана до банку) або Fietstag (бирка, встановлена на велосипеді).

На парковці поки відсутні спеціальні місця для великогабаритних вантажних велосипедів, які дуже поширені в Амстердамі у сім’ях з маленькими дітьми; також немає зарядних станцій для електровелосипедів, та й не всім би хотілось залишати Fietstag на транспорті. Однак такі маленькі недоліки не можуть затьмарити захоплення від дій країни, яка створює усю необхідну інфраструктуру для використання екологічного транспорту.

Раніше уряд Франції збільшив до 4000 євро на людину розмір субсидії у випадку заміни автомобіля з бензиновим двигуном на електровелосипед. Виплата має стимулювати відмову від видів транспорту, що забруднюють довкілля, на користь безпечних для природи альтернатив.

Джерело: The Verge