У Франції тепер можна отримати до €4000 за обмін автомобіля з ДВЗ на електровелосипед

Уряд Франції збільшив до 4000 євро на людину розмір субсидії у випадку заміни автомобіля з бензиновим двигуном на електровелосипед. Виплата має стимулювати відмову від видів транспорту, що забруднюють довкілля, на користь безпечних для природи альтернатив.

Громадяни Франції з низьким доходом із міських екологічних зон під час продажу свого автомобіля мають право на субсидію для купівлі велосипеда з електродвигуном. У разі придбання традиційних безмоторних велосипедів також передбачено пільги. Люди з більшим доходом можуть претендувати на менші субсидії.

Субсидію, що була запроваджена торік, збільшено з метою наздогнати таких конкурентів у впровадженні велосипедів замість авто, як Нідерланди, Німеччина та Данія. Французький уряд планує до 2024 року стимулювати перехід на велосипеди 9% жителів країни. Зараз на такий крок наважилися 3% громадян. Водночас Нідерланди можуть похизуватися найвищою часткою володіння велосипедами — 27%.

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Політика субсидій наслідує успішний досвід Литви, де громадяни мають право на отримання субсидії у розмірі до 1000 євро на купівлю нового електричного велосипеда, скутера, мопеда, мотоцикла або навіть кредиту на громадський транспорт після заміни свого автомобіля.

Франція витрачає гроші не лише на індивідуальні заохочення. Уряд Еммануеля Макрона заявив, що інвестує 250 млн. євро, щоб зробити місто Париж повністю придатним для їзди на велосипеді. Мер міста Енн Ідальго минулого року переобралася з обіцянкою додати ще 130 км велосипедних доріжок протягом наступних п’яти років.

Ця новина з’явилася тиждень по тому, як президент США Джо Байден підписав масштабний закон про податки та клімат, що повністю ігнорує потенціал електричних велосипедів у боротьбі зі зміною клімату. Закон впроваджує мільйони доларів податкових пільг на електромобілі, але нічого не робить для переходу на електровелосипеди.

Джерело: The Verge