В Brave1 створили PARASOL – систему РЕБ для захисту від FPV-дронів з радіусом дії 200 м

Один з учасників defense-tech кластеру Brave1 розробив окопну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) під назвою PARASOL. Вона має дві модифікації, які відрізняються своїм призначенням. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Версія PARASOL 01 призначена для захисту позицій військових від російських FPV-дронів. Вона забезпечує захист в межах 200 метрів.

Водночас версія PARASOL 02 призначена для захисту техніки. Її можна встановити та приєднати до бортової мережі. Ця система також глушить дрони на відстані в межах 200 метрів.

Одна з ключових переваг системи PARASOL — непомітність для ворожих РЕБ. Також як перевагу називають простоту експлуатації. Навчитися користуватися обома модифікаціями системи РЕБ можна протягом 10-15 хвилин.

Держава вже замовила у виробника – компанії «МіксСтіл» – обидві модифікації системи PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують.

Наразі на платформі Brave1 зареєстровано вже понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.