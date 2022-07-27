В Італії запрацював український онлайн-сервіс доставки ліків liki24.it

Український сервіс Liki24 розширює свою географію та продовжує експансію до європейських країн. Новим ринком, де запущено послугу з пошуку та доставки товарів для здоров’я та краси, стала Італія.

В Італії розпочав роботу сайт liki24.it , який став першим кроком для запуску всіх послуг сервісу Liki24 на ринку. Наразі сайт дозволяє зробити замовлення та оформити доставку поштою по всій території країни. Пізніше, після завершення тестового періоду, можна буде оформити ще й швидку кур’єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії.

«Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним. Практика продемонструвала, що наша модель роботи є успішною, тому ми збираємося впровадити її і в Італії», – коментує Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.com.

На сайті liki24.it можна знайти ліки за оптимальною ціною та швидко оформити доставку. Сервіс отримує інформацію з з великої кількості аптек, що дозволяє в режимі реального часу оновлювати асортимент товарів і ціни на сайті. Крім того, співпраця налагоджується з кур’єрами та місцевими поштовими службами.

Онлайн-сервісом liki24.it вже скоро зможуть скористатися і українці – вони матимуть можливість замовити ліки для родичів, які проживають в Італії або переїхали до цієї країни, рятуючись від війни. Перебуваючи, наприклад в Україні, можна буде замовити необхідні медичні препарати на сайті liki24.it і їх буде доставлено за вказаною адресою в Італії.

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Щоб зробити покупку в онлайні, потрібно обрати товари та покласти їх до кошика. Під час оформлення замовлення необхідно обрати варіант доставки. Вартість ліків відповідає цінам в аптеці, клієнти сервісу не сплачують додаткових комісій (кур’єр надає клієнту чек). Наразі стандартна вартість доставки становить 4.49 EUR. Якщо ж вартість замовлення буде більшою ніж 25 EUR, препарати та супутні товари будуть доставлені безкоштовно.

Зазначимо, що сервіс Liki24 було створено у 2017 році в Україні. Наразі він доступний в 4 країнах: Україні, Румунії, Польщі та Італії. Щомісяця понад 2 млн людей відвідують сайти та мобільні додатки сервісу Liki24. З часу існування платформа Liki24.com залучила інвестиції від Horizon Capital, Flyer One Ventures, TA Ventures та інших партнерів на суму близько $6 млн. Компанія закрила останній раунд інвестицій у 2022 році за участю SID Venture Partners, які будуть спрямовані на подальшу експансію сервісу.