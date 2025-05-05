В Кувейті почали витрачати вдвічі менше електроенергії після заборони майнінгу

Влада міста в Кувейті під назвою Аль-Вафра заборонила криптомайнінг. У результаті енерговитрати скоротились на 55%.

Влада Кувейту вважає, що майнінгові ферми причетні до «великої» енергетичної кризи. Країна-член ОПЕК бореться з гострою енергетичною кризою, спричиненою зростанням населення, розширенням міст, підвищенням температури та затримкою технічного обслуговування на деяких електростанціях.

Торгівля криптовалютою в цій країні заборонена, але напряму майнінгу це не стосується. Однак міністерство внутрішніх справ розглядає це як «незаконну експлуатацію електроенергії… яка може спричинити перебої в житлових, комерційних та сервісних зонах, що створює пряму загрозу громадській безпеці».

Уряд Аль-Вафра провів масовий рейд у близько 100 будинках, де могли знаходитись майнінгові ферми. Деякі з цих домогосподарств споживали у 20 разів більше електроенергії, ніж середньостатистичний кувейтський будинок.

Кувейт — невелика, багата на нафту країна на Близькому Сході, де електроенергія недорога. Через це віна стала привабливим регіоном для криптомайнерів. Однак урбанізація призвела до того, що криптомайнінг почав кункурувати з побутовими потребами мешканців та іншими підприємствами за електроенергію.

Джерело: Reuters