Соло-майнер видобув блок біткоїна вартістю понад $210 тис. за рекордної складності мережі

Андрій Шадрін

Соло-майнер видобув блок біткоїна вартістю понад $210 тис. за рекордної складності мережі
Соло-майнер за допомогою сервісу Solo CKpool успішно видобув блок біткоїна під номером 943 411, отримавши повну винагороду у розмірі 3,125 BTC разом із комісіями за транзакції. Загальна сума виплати склала приблизно $210 108.


Випадком є доволі рідкісним в умовах рекордно високої складності мережі та домінування великих промислових пулів. Згідно з даними моніторингового ресурсу Mempool, блок був сформований 3 квітня 2026 року о 00:02 за київським часом. Обчислювальна потужність, яку застосував майнер, дозволила йому випередити гігантів галузі, попри те, що ймовірність самостійного знаходження хешу блоку при такому рівні конкуренції є мізерною.

Винагорода включала субсидію за блок та 0,014 BTC у вигляді комісійних зборів. Ця подія продовжує серію успіхів індивідуальних видобувачів, які активізувалися на початку 2026 року. Але поточний випадок відрізняється від попередніх рекордною складністю мережі, яка на момент видобутку перевищувала 80 T. Протягом січня та лютого 2026 року вже фіксувалися аналогічні інциденти, коли соло-майнери з потужністю обладнання близько 1-2 PH/s знаходили блоки.

Зокрема, у лютому вдалося видобути блок учаснику з відносно старим парком пристроїв, що експерти назвали “математичним дивом”. Березневий кейс також привернув увагу через високу волатильність вартості активу, коли отримана винагорода в доларовому еквіваленті перевищила $230 тис. на піку ціни.


Соло-майнер видобув блок біткоїна вартістю понад $210 тис. за рекордної складності мережі
Дані: Mempool.space

Якщо зазирнути у минулий рік, осінь 2025-го також була результативною для клієнтів Solo CKpool. У листопаді майнер із потужністю лише 11 PH/s здобув блок 817 900, заробивши близько $220 тис. за тогочасним курсом. Жовтневий успіх був ще більш вражаючим через технічні параметри: тоді блок 814 300 підкорився користувачу з хешрейтом лише 1 PH/s, що статистично трапляється раз на кілька років. У грудні 2025 року також повідомлялося про успішну ініціативу одиночного видобутку, хоча сума комісійних у тому блоці була значно нижчою через меншу завантаженість мережі.

Адміністратор Solo CKpool Кон Колівас неодноразово підкреслював, що такі випадки не є результатом зламу системи, а лише підтверджують ймовірнісну природу алгоритму Proof-of-Work. Навіть із одним сучасним ASIC-майнером у теорії можливо підписати блок, хоча шанси на це складають менше 0,0001%.

Цей кейс показує, що попри професіоналізацію майнінгу та перехід активів до великих корпорацій, децентралізована структура Bitcoin все ще залишає вікно можливостей для приватних осіб, які готові ризикувати стабільними виплатами заради шансу на одноразовий великий куш. Сумарна потужність мережі продовжує зростати, проте математична вдача залишається фактором, який неможливо повністю монополізувати.

Соло-майнер видобув блок біткоїна вартістю понад $210 тис. за рекордної складності мережі
Дані: Mempool.space

Окремим чинником, що вплинув на цей успіх, став технічний стан мережі напередодні видобутку блоку 943 411. Аналіз активності показує, що за декілька годин до події відбулося незначне зниження загального хешрейту мережі на 1,5%, що статистично збільшило вікно можливостей для дрібних гравців. Крім того, цей кейс став одним із останніх перед очікуваним перерахунком складності, який мав підвищити поріг входу ще на 3,8%.

На відміну від січневого випадку, де майнер використовував орендовані потужності через хмарні сервіси, цей користувач оперував власним локальним обладнанням: це підтверджується специфічними сигнатурами у хеш-заголовку. Такий підхід дозволив йому уникнути додаткових витрат на посередників, зберігши чистий прибуток.

Джерело: Mempool.space

