Топ-майнер MARA звільнив 15% співробітників у межах реорганізації: компанія йде у ШІ

Depositphotos

Біткоїн-майнер MARA проводить масштабні звільнення у компанії MARA Holdings (раніше Marathon Digital) скоротила приблизно 15% свого персоналу в межах стратегічної реорганізації, спрямованої на перехід від виключно видобутку біткоїнів до ширшої сфери енергетики та цифрової інфраструктури.





За словами джерел, знайомих із ситуацією, скорочення відбулися “хвилями” протягом останніх кількох днів і торкнулися різних відділів, включаючи штатних працівників та підрядників. Джерела описують ці звільнення як “глибокі”, зазначаючи, що в деяких випадках були розформовані цілі команди.

У внутрішньому зверненні до співробітників, з яким ознайомилося видання Blockspace, генеральний директор MARA Фред Тіль (Fred Thiel) пояснив, що цей крок зумовлений необхідністю адаптувати структуру команди під нові бізнес-цілі компанії.

“Це не просто фінансове рішення — це стратегічне рішення”, — написав Тіль.

Компанія запропонувала звільненим працівникам пакет підтримки, який включає один місяць оплачуваної відпустки (garden leave), виплату заробітної плати та бонусів до 30 квітня, 13 тижнів вихідної допомоги та повну грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.





“Як ми зазначали в наших нещодавніх оголошеннях щодо Starwood та Exaion, ми спрямовуємо компанію в новому напрямку. Це означає, що структура нашої команди повинна змінюватися відповідно до цього курсу”, — додав Тіль.

Ставка на ШІ від MARA є частиною ширшої тенденції серед майнерів біткоїна, які намагаються диверсифікувати свої доходи після халвінгу. Компанія агресивно інвестує в інфраструктуру для штучного інтелекту та високопроизводительных обчислень (HPC). Нещодавні кроки включають придбання контрольного пакету акцій Exaion та партнерство зі Starwood для переобладнання об’єктів потужністю до 1 ГВт під потреби ШІ-навантажень.

Для фінансування цієї трансформації MARA нещодавно продала понад 15 000 BTC, залучивши близько $1 млрд, частину з яких також було спрямовано на викуп конвертируваних облігацій зі знижкою. На момент звільнень MARA залишається одним із найбільших гравців у галузі з хешрейтом близько 66,45 EH/s. Представник MARA підкреслив у заяві для Blockspace:

“MARA зосереджена на реалізації своєї стратегічної еволюції від вузькоспеціалізованого біткоїн-майнера до компанії, що працює у сферах енергетики та цифрової інфраструктури. В межах цієї ширшої стратегії зростання та з метою підвищення операційної ефективності ми прийняли важке, але необхідне рішення скоротити нашу команду приблизно на 15%”.

Трансформація MARA підкріплена агресивним фінансовим маневром: компанія реалізувала понад 15 133 BTC, отримавши понад $1,1 млрд готівкою. Ці кошти дозволили не лише фінансувати перехід до ШІ, а й викупити власні конвертовані облігації з дисконтом 9%, що, за прогнозами, зекономить компанії близько $88 млн. На фоні цих змін скорочення 15% штату виглядає як частина плану з підвищення операційної ефективності, оскільки компанія переорієнтовується на управління автоматизованими дата-центрами.

Зокрема, лютнева угода з купівлі контрольного пакету Exaion (дочки французького енергогіганта EDF) та партнерство зі Starwood щодо переобладнання 1 ГВт потужностей під ШІ-навантаження офіційно закріпили статус MARA як гравця на ринку енергетичної інфраструктури, а не просто видобувача криптовалюти.

Цей крок MARA став частиною ширшої хвилі “капітуляції” та трансформації публічних майнерів перед черговим халвінгом. Поки такі конкуренти, як Bitfarms, оголошують про повну відмову від майнінгу через збитки у $285 млн, а Riot Platforms масово розпродає резерви (понад 3700 BTC лише за перший квартал), MARA обирає шлях диверсифікації.

Зі своїм гігантським парком у 66,45 EH/s, що становить 5,2% усього хешрейту мережі іткоїна, компанія намагається втримати лідерство в криптосфері, одночасно інтегруючись у сектор високопродуктивних обчислень (HPC). Такий підхід відображає загальноринкову тенденцію, де навіть великі гравці на кшталт Gemini чи Block Джека Дорсі жертвують частиною команди (від 12% до 40%), щоб вивільнити ресурси для домінування в епоху штучного інтелекту.

Джерело: BlockSpace