Новини Крипто 09.04.2026 comment views icon

Топ-майнер MARA звільнив 15% співробітників у межах реорганізації: компанія йде у ШІ

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Топ-майнер MARA звільнив 15% співробітників у межах реорганізації: компанія йде у ШІ
Depositphotos

Біткоїн-майнер MARA проводить масштабні звільнення у компанії MARA Holdings (раніше Marathon Digital) скоротила приблизно 15% свого персоналу в межах стратегічної реорганізації, спрямованої на перехід від виключно видобутку біткоїнів до ширшої сфери енергетики та цифрової інфраструктури.


За словами джерел, знайомих із ситуацією, скорочення відбулися “хвилями” протягом останніх кількох днів і торкнулися різних відділів, включаючи штатних працівників та підрядників. Джерела описують ці звільнення як “глибокі”, зазначаючи, що в деяких випадках були розформовані цілі команди.

У внутрішньому зверненні до співробітників, з яким ознайомилося видання Blockspace, генеральний директор MARA Фред Тіль (Fred Thiel) пояснив, що цей крок зумовлений необхідністю адаптувати структуру команди під нові бізнес-цілі компанії.

“Це не просто фінансове рішення — це стратегічне рішення”, — написав Тіль.

Компанія запропонувала звільненим працівникам пакет підтримки, який включає один місяць оплачуваної відпустки (garden leave), виплату заробітної плати та бонусів до 30 квітня, 13 тижнів вихідної допомоги та повну грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.


“Як ми зазначали в наших нещодавніх оголошеннях щодо Starwood та Exaion, ми спрямовуємо компанію в новому напрямку. Це означає, що структура нашої команди повинна змінюватися відповідно до цього курсу”, — додав Тіль.

Ставка на ШІ від MARA є частиною ширшої тенденції серед майнерів біткоїна, які намагаються диверсифікувати свої доходи після халвінгу. Компанія агресивно інвестує в інфраструктуру для штучного інтелекту та високопроизводительных обчислень (HPC). Нещодавні кроки включають придбання контрольного пакету акцій Exaion та партнерство зі Starwood для переобладнання об’єктів потужністю до 1 ГВт під потреби ШІ-навантажень.

Для фінансування цієї трансформації MARA нещодавно продала понад 15 000 BTC, залучивши близько $1 млрд, частину з яких також було спрямовано на викуп конвертируваних облігацій зі знижкою. На момент звільнень MARA залишається одним із найбільших гравців у галузі з хешрейтом близько 66,45 EH/s. Представник MARA підкреслив у заяві для Blockspace:

“MARA зосереджена на реалізації своєї стратегічної еволюції від вузькоспеціалізованого біткоїн-майнера до компанії, що працює у сферах енергетики та цифрової інфраструктури. В межах цієї ширшої стратегії зростання та з метою підвищення операційної ефективності ми прийняли важке, але необхідне рішення скоротити нашу команду приблизно на 15%”.

Трансформація MARA підкріплена агресивним фінансовим маневром: компанія реалізувала понад 15 133 BTC, отримавши понад $1,1 млрд готівкою. Ці кошти дозволили не лише фінансувати перехід до ШІ, а й викупити власні конвертовані облігації з дисконтом 9%, що, за прогнозами, зекономить компанії близько $88 млн. На фоні цих змін скорочення 15% штату виглядає як частина плану з підвищення операційної ефективності, оскільки компанія переорієнтовується на управління автоматизованими дата-центрами.

Зокрема, лютнева угода з купівлі контрольного пакету Exaion (дочки французького енергогіганта EDF) та партнерство зі Starwood щодо переобладнання 1 ГВт потужностей під ШІ-навантаження офіційно закріпили статус MARA як гравця на ринку енергетичної інфраструктури, а не просто видобувача криптовалюти.

Спецпроєкти
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Топ-майнер MARA звільнив 15% співробітників у межах реорганізації: компанія йде у ШІ
Дані: HashrateIndex.com

Цей крок MARA став частиною ширшої хвилі “капітуляції” та трансформації публічних майнерів перед черговим халвінгом. Поки такі конкуренти, як Bitfarms, оголошують про повну відмову від майнінгу через збитки у $285 млн, а Riot Platforms масово розпродає резерви (понад 3700 BTC лише за перший квартал), MARA обирає шлях диверсифікації.

Зі своїм гігантським парком у 66,45 EH/s, що становить 5,2% усього хешрейту мережі іткоїна, компанія намагається втримати лідерство в криптосфері, одночасно інтегруючись у сектор високопродуктивних обчислень (HPC). Такий підхід відображає загальноринкову тенденцію, де навіть великі гравці на кшталт Gemini чи Block Джека Дорсі жертвують частиною команди (від 12% до 40%), щоб вивільнити ресурси для домінування в епоху штучного інтелекту.

“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%

Джерело: BlockSpace

Популярні новини

arrow left
arrow right
GPT-5.4 mini майже як флагман: нова модель уже доступна безкоштовно в ChatGPT
Він все знав: Хав'єр Мілей, ймовірно, отримав $5 млн за просування шахрайського токена Libra
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу
Майнер-одинак самостійно вирішив блок біткоїну вартістю понад $200 000 на обладнанні за $75
Ончейн-детектив викрив криптошахраїв, які заробляли на фейках у Х про війну на Близькому Сході
OpenAI запустила GPT-5.4: до 1 млн токенів контексту, на 33% менше помилок
Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд
Coinbase запускає першу в світі офіціальну програму купівлі житла під заставу криптовалют
Від рецензій до сценаріїв: хто і як у Голлівуді насправді використовує ШІ
Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком
Слідами ліквідації "Ель Менчо": мексиканський наркокартель будував імперію за допомогою криптовалют
Справжні індіанці: семіноли стали першим корінним народом, хто заборонив дата-центри на своїй землі
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta, але пообіцяв більше так не робити
Китай запустив першу у світі ШІ‑лікарню, яка працює повністю автономно 
Можна возити з собою як валізу: ELSA представила перший у світі суперкомп’ютер з ШІ вагою 25 кг
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
Біткоїн святкує: офіційному логотипу BTC виповнилося 16 років
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Криптовалютний ШІ-агент помилково подарував жебраку $442 000 замість $350 у токенах Lobstar: це 5% від емісії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати