В Китаї створили «супер SIM-карту» для інтернету речей – з ядром RISC-V, в 10 разів більшою пам’яттю та підтримкою NFC

China Mobile анонсувала свою майбутню «супер SIM-карту» CC2560A. Це перша у світі SIM-карта з ядром RISC-V. Фактично, CC2560A — це продукт для Інтернету речей, який покращує всі аспекти традиційної SIM-карти. Новинка має більше пам’яті, кращі алгоритми безпеки та нові функції, такі як підтримка NFC.

Завдяки одному ядру RISC-V, що працює на частоті 120 МГц, нова SIM-карта пропонує в 10 разів більшу швидкість передачі даних, ніж стандартна SIM-карта, та приблизно у 2 рази більшу, ніж поточні супер SIM-карти високого класу, які вже використовуються у сфері Інтернету речей. Місткість вбудованої флешпам’яті SIM-карти RISC-V у 2,5 МБ також у 10 разів перевищує пам’ять стандартної SIM-карти та вдвічі більше, ніж в інших супер SIM-карт.

Приклади використання супер SIM-карти від China Mobile включають електронні студентські квитки, цифрові ключі від автомобіля, громадський транспорт та інші випадки контролю доступу.

Однак майбутні інновації на чипі можуть не побачити світ. Річ у тім, що влада США намагається блокувати доступ Китаю до протоколу RISC-V.

Джерело: tomshardware

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