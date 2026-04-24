Новини Технології 24.04.2026

ШІ за 12 годин розробив повноцінний процесор RISC-V

Олександр Федоткін

Система ШІ з нуля розробила повноцінне ядро процесора RISC-V усього за 12 годин.


Це вперше, коли автономний агент ШІ самостійно створив робочий процесор від специфікації до GDSII. Як і звичайні інженери, штучний інтелект дотримувався традиційного циклу проєктування — проєктування, створення, тестування та доопрацювання.

Однак він робив це цілком самостійно, не покладаючись на окремі інструменти автоматизації для кожного етапу. Процесор під назвою VerCore був створений стартапом Verkor.io, який займається розробкою мікросхем з використанням ШІ Design Conductor.

Згідно з оприлюдненим технічним документом, VerCore отримав п’ятиступеневу конвеєрну архітектуру з послідовним виконанням операцій та тактовою частотою 1,48 ГГц. Зазначається, що чип отримав 3261 бал в бенчмарку CoreMark, спеціалізованому застосунку для вимірювання продуктивності мікроконтролерів та процесорів у вбудованих системах.


Результати, звісно, доволі скромні, VerCore навряд чи може конкурувати з процесором початкового рівня Intel Celeron SU2300 2011 року. При цьому Design Conductor це не LLM, а інструмент, який обмежує LLM, змушуючи їх дотримуватись певного набору інструкцій для досягнення поставленої задачі. У цьому випадку проводилась робота зі специфікацією обсягом 219 слів, наданою інженерами VerCore.

Результатом стало отримання файлу GDSII, який можна використати для створення реального ядра CPU за допомогою ПЗ EDA. Фізично VerCore не існує, його працездатність була підтверджена у симуляції з використанням еталонного симулятора архітектури RISC-V, Spike.

Топологія була розроблена з використанням ASAP7 PDK, відкритого академічного комплекту проєктування, який модулює 7-нм техпроцес. Цей прогнозний PDK був розроблений інженерами з Університету Аризони спільно з ARM Research. Він доступний на GitHub за ліцензією BSD 3-Clause. 

Verkor планує опублікувати всі відповідні проєктні файли до кінця місяця. Це дозволить незалежним розробникам та стороннім компаніям перевірити заяви про можливості цього інструменту ШІ. Компанія також планує провести демонстрацію процесу створення VerCore на конференції з автоматизації проєктування FPGA в Каліфорнії в липні.

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Раніше ми писали, що Anthropic випустила нову модель ШІ Claude Opus 4.7 для просунутого вайбкодингу та мультимодальних завдань. Дослідники з Університету Північної Кароліни представили новий інструмент на базі ШІ CacheMind для допомоги розробникам у підвищенні продуктивності CPU.

Від місяців до годин: як ШІ радикально прискорює створення нових чипів NVIDIA

Джерело: TechSpot

Дослідники створили екологічну водну батарею, яка витримала 120 000 циклів
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Продуктивність AMD Ryzen 9 9950X3D2 оцінили у перших тестах
Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробництва напівпровідників
Паперова електроніка: вчені за допомогою лазера друкують мікросхеми на папері
AI Overviews від Google розповсюджує дезінформацію у масштабах, катастрофічних для людства, — дослідження
12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K
Посунься AMD: Intel Nova Lake отримають рекордний кеш
Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Intel Bartlett Lake: техноблогери успішно запустили Windows 11 та затестили процесор
Microsoft затролили: спочатку компанія заборонила слово "Microslop", а потім закрила весь Discord-сервер
Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго
Новий 3D-принтер друкує електродвигун одним циклом по 50 центів за "штуку”
Stairway to Heaven: у Китаї відкрили найбільший у світі зовнішній ескалатор
ШІ замінить буквально всіх: OpenAI таємно вербує тисячі фахівців, аби ChatGPT засвоїв досвід будь-якої професії
В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake
Spotify тестує ШІ: "плейлисти за запитом" вже доступні для користувачів з 7 країн
Ентузіаст створив на 3D-принтері ПЗРК за $96
DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p
Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем
Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних
