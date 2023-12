В окупованій росією Феодосії крилатими ракетами уражено ВДК «Новочеркасск». Схоже, він перевозив безпілотники Shahed

Вночі в окупованій росією Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркасск», який минулого року чудом зміг втекти від кари ЗСУ. Судячи з сили вибуху, на борту був боєкомплект, поговорюють, що ВДК перевозив партію безпілотників Shahed, якими регулярно наносяться удари по будинках мирних жителів українців.

Про це повідомив командувач Повітряними Силами України Микола Олещук у своєму ТГ-каналі, нагадавши, що з Криму краще тікати:

Згідно з припущенням військового експерта Ігаля Левіна, цей великий десантний корабель міг перевозити безпілотники Shahed та боєзапас для них. Саме через це вибух стався таким грандіозним.

А кількість потоплених чи пошкоджених російських кораблів неухильно зростає. На чолі звісно флагман — підводний крейсер «Москва».

Це вже не перша зустріч ВДК «Новочеркасск» із ЗСУ. 24 березня 2022 року судно дивом вижило під час атаки в порту окупованого росією Бердянська. Тоді їхній флот залишився без аналогічного юніта класу «Ропуча», який носив найменування «Саратов».

The Ropucha Class landing ship, which got destroyed early this morning, was the Novocherkassk. This ship barely escaped in March 24, 2022, the strikes in Russian-occupied Berdyansk, when her sister ship Saratov was sunk in the harbor.#Ukraine #Crimea #Feodosia #Berdyansk pic.twitter.com/JtRAUS1FTw

— (((Tendar))) (@Tendar) December 26, 2023