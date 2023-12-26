Новини Military Tech 26.12.2023 о 09:55 comment views icon

В окупованій росією Феодосії крилатими ракетами уражено ВДК «Новочеркасск». Схоже, він перевозив безпілотники Shahed

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Юрій Орос

Автор новин

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Вночі в окупованій росією Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркасск», який минулого року чудом зміг втекти від кари ЗСУ. Судячи з сили вибуху, на борту був боєкомплект, поговорюють, що ВДК перевозив партію безпілотників Shahed, якими регулярно наносяться удари по будинках мирних жителів українців.

Про це повідомив командувач Повітряними Силами України Микола Олещук у своєму ТГ-каналі, нагадавши, що з Криму краще тікати:

🚢🔥 А флоту на росії стає все менше!

Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ».

🤝 Дякую пілотам ✈️  Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу!

Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно!

Згідно з припущенням військового експерта Ігаля Левіна, цей великий десантний корабель міг перевозити безпілотники Shahed та боєзапас для них. Саме через це вибух стався таким грандіозним.

Корабель горить від носа до корми. Масштаби вибуху вказують на те, що на борту була зброя (за деякими даними — дрони-камікадзе типу Shahed). Таким чином, Повітряні сили ЗСУ чітко прорахували момент, коли по кораблю можна завдати максимально ефективного удару, який знищив як його, так і зброю, що перевозилася. Самі великі десантні кораблі є критично важливими засобами для забезпечення російської логістики в Криму, однак під ударами Сил оборони України їхня кількість неухильно скорочується.

В окупованій росією Феодосії крилатими ракетами уражено ВДК «Новочеркасск». Схоже, він перевозив безпілотники Shahed

А кількість потоплених чи пошкоджених російських кораблів неухильно зростає. На чолі звісно флагман — підводний крейсер «Москва».

В окупованій росією Феодосії крилатими ракетами уражено ВДК «Новочеркасск». Схоже, він перевозив безпілотники Shahed

Це вже не перша зустріч ВДК «Новочеркасск» із ЗСУ. 24 березня 2022 року судно дивом вижило під час атаки в порту окупованого росією Бердянська. Тоді їхній флот залишився без аналогічного юніта класу «Ропуча», який носив найменування «Саратов».

«Новочеркасск» належав до проекту 775, був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році. Цікаво, що з 1990 по 2007 році російський ВДК «Новочеркасск» простояв на консервації, і лише після цього був введений до активного складу Чорноморського флоту РФ, передає Defence Express.

Уражений корабель мав стандартні як для ВДК проєкта 775 характеристики:

  • повне водозаміщення – 4080 тонн;
  • довжина корпусу – 112,5 метрів;
  • ширина – 15 метрів;
  • екіпаж + десант та вантажність – 87 осіб + до 300 осіб, до 460 тонн вантажу.

 

Від підконтрольної території херсонської області до Феодосії трохи більш як 250 км. Найімовірніше, удар завдавався ракетами Storm Shadow — які у «експортній» версії мають обмежену дальність у 250 км.

В окупованій росією Феодосії крилатими ракетами уражено ВДК «Новочеркасск». Схоже, він перевозив безпілотники Shahed

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