В ПТУ запустять програму «Оператор цивільних дронів»

Вже цього року в професійно-технічних навчальних закладах запровадять нову навчальну програму «Оператор цивільних дронів». Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», ─ заявив міністр.

Першочергово нова програма «Оператор цивільних дронів» з’явиться в 7 навчальних закладах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях. Українська влада за підтримки Євросоюзу вже закупила дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми.

Надалі планується розширити перелік ПТУ, де пропонується програма «Оператор цивільних дронів», а також затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.

Нагадаємо, минулого року на платформі Prometheus з’явився безоплатний курс з підготовки інженерів БПЛА.

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