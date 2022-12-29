В Україні починається продаж ігрових моніторів ASUS ROG Swift OLED PG42UQ та ROG Swift OLED PG48UQ за ціною від 77 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про початок продажів в Україні ігрових моніторів ROG Swift OLED PG42UQ та ROG Swift OLED PG48UQ. Ці моделі мають OLED-панелі з роздільною здатністю 4K.

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Пристрої відрізняються розмірами панелей. Монітор ASUS ROG Swift OLED PG42UQ має 42-дюймовий екран, а ROG Swift OLED PG48UQ – 48-дюймовий. Обидві моделі характеризуються часом реакції матриці 0,1 мс, підтримують технологію HDR10 та забезпечують охоплення 98% колірного простору DCI-P3. Максимальна частота оновлення екранів складає 138 Гц, контрастність – 135000:1, а максимальна яскравість зображення – 900 кд/м². На відміну від стандартних глянсових OLED-панелей, панелі в даних моніторах отримали спеціальне мікротекстурне антиблікове покриття, що мінімізує можливі відблиски. Заявлена підтримка Adaptive Sync та NVIDIA G-SYNC.

Як зазначає виробник, монітори мають кастомний радіатор зі збільшеною площею розсіювання тепла. Таке рішення дозволяє знизити робочу температуру на 8% та забезпечити стабільну роботу. В пристроях доступно по два роз’єми HDMI 2.1 з підтримкою Variable Refresh Rate и Auto Low-Latency, два роз’єми HDMI 2.0, один роз’єм DisplayPort 1.4 та концентратор USB. Також в моніторах міститься інтегрована акустична система від Harman Kardon із двома 10-ватними динаміками та 15-ватним сабвуфером.

На старті продажу монітори ROG Swift OLED PG42UQ та ROG Swift OLED PG48UQ ексклюзивно доступні в інтернет-магазині «Розетка» за ціною 76999 грн та 79999 грн, відповідно.