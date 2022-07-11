В Україні від сьогодні набувала чинності заборона на куріння е-сигарет у громадських місцях

11 липня в Україні почали діяти нові норми антитютюнового законодавства. Йдеться про зміни внесені Законом України №1978–IX до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», якими забороняється куріння у громадських закладах електронних сигарет і подібних пристроїв. Зокрема, заборона поширюється також на кальяни та використання попільничок.

У грудні 2021 року Рада нарешті прирівняла електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну (як-от IQOS та glo) до звичайних тютюнових виробів — відповідні зміни ухвалили законом №4358. Документ у першу чергу направлений на регулювання електронних пристроїв для куріння відповідно до євроінтеграції Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. Заборона на продаж пристроїв для нагрівання дітям до 18 років вже чинна з січня 2022 року, а від сьогодні набувають чинності нові антитютюнові правила.

Куріння електронних сигарет і вейпів відтепер заборонено у приміщеннях та поруч із закладами охорони здоров’я, спортивними та навчальними закладами, біля та всередині закладів громадського харчування, також у закладах культурного призначення (до прикладу, кінотеатрах і театрах). Стосується ця заборона також приміщень органів державної влади, гуртожитків, аеропортів (крім спеціально відведених місць), дитячих майданчиків, вокзалів та автостанцій, зупинок громадського транспорту. Не можна також буде курити електронні пристрої для нагрівання тютюну у ліфтах, підземних переходах, громадському транспорті та таксі.

Ухвалений закон також обмежує використання реклами для просування тютюнових виробів та пристроїв для куріння.

У місцях, на які поширюється заборона, має бути розміщено відповідний знак — «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!». За порушення власникам ресторанного господарства та суб’єктам господарювання може загрожувати штраф — скаржитися можна адміністрації закладу, а також звертатися до поліції та Держпродспоживслужби.

Цей закон також передбачає заборону ароматизованого тютюну та тютюну для самокруток, проте норма набуде чинності лише з липня 2023 року. З січня 2024 року виробники також повинні будуть наносити медичні попередження на е-цигарках та пристроях для нагрівання тютюну — такі попередження повинні займати 30% площі пакування. На «традиційних» цигарках таке маркування має складати 65%.