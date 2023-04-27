В Україні з’явився тонкий та легкий ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED за ціною ₴59 999, що конкуруватиме з MacBook Air M2

Український офіс ASUS сповістив про початок офіційних продажів ультракомпактного ноутбука Zenbook S 13 OLED, який представили минулого тижня як найтонший у своєму класі (моделі з екраном OLED діагоналлю 13,3 дюйма).

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Товщина Zenbook S 13 OLED становить 10,9 мм при розмірах 296,2×216,3 мм та масі близько 1 кг. Водночас корпус ноутбука виготовлено з магнієво-алюмінієвого сплаву, отриманого з відходів виробництва, а клавіатуру та динаміки — з переробленого побутового пластику (PCR). Виробник називає пристрій найекологічнішим Zenbook з усіх будь-коли створених, а сертифікат EPEAT Gold підтверджує мінімальний вплив на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу.

Щодо характеристик, вони у Zenbook S 13 OLED, як і належить пристроям такого класу, топові: OLED-дисплей Lumina діагоналлю 13,3 дюйма з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів (550 кд/м², 100% DCI-P3 та сертифікат DisplayHDR True Black 500), процесор Intel Core i7-1355U або Intel Core i5-1335U сімейства Raptor Lake з вбудованою графікою Intel Iris Xe, до 32 ГБ пам’яті LPDDR5-5200 та накопичувач NVMe PCIe 4.0 до 1 ТБ. Підтримуються безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2, а набір портів досить широкий попри компактні розміри: два Thunderbolt 4 Type-C, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1 та 3,5 мм. Серед іншого оснащення вбудована камера з роздільною здатністю Full HD та ІЧ-сенсором та акумулятор 63 Вт∙год (виробник заявляє до 14 годин автономної роботи).

На вибір є два варіанти кольору корпусу — Basalt Gray і класичний Ponder Blue. Водночас алюмінієва кришка має оригінальний геометричний візерунок, який зроблено за допомогою спеціальної технології плазмової керамізації металу.

Ціна ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) в Україні — ₴59 999 за конфігурацію з процесором Core i7-1355U, 16 ГБ ОЗП та SSD 1 ТБ. Це трохи дорожче базового Apple MacBook Air 13.6″ M2 з накопичувачем 256 ГБ та 8 ГБ ОЗП (₴57 499).