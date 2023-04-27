В Україні запустили BRAVE1 — єдину платформу для співпраці defense-tech компаній, держави та військових в оборонних розробках

Проєкт BRAVE1 розроблений Мінцифри спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Радою національної безпеки й оборони, а також Міністерствами з питань стратегічних галузей промисловості та економіки.

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Brave1 – це єдина платформа для співпраці defense-tech компаній, держави, військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа і загалом всіх, хто планує брати участь у розробці оборонних технологій.

«Будь-який стартап з MVP інноваційного продукту та бажанням запустити серійне виробництво або незалежний розробник чи компанія з чіткою ідеєю зможуть отримати всю необхідну експертизу на одній платформі. А потім — здобути державний контракт на свій продукт‎», — зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

В Мінцифри зазначили, що ключову роль у запуску defense-tech кластеру, відіграв проєкт «Армія дронів‎», який запустили для збору коштів і закупівлі безпілотників для українських військових (станом на кінець березня придбано 3201 безпілотник на загальну суму в понад 4 млрд гривень). Паралельно команда Міністерства вивчала досвід топових технологічних країн у defense tech, і роботу їх інституцій, які стимулюють розвиток оборонних інновацій.

Генштаб зі своєї сторони надаватиме військову експертизу, а Міноборони тестуватиме розробки у військах та контролюватиме постановку на озброєння. Мінекономіки допоможе із залученням грантів та інвестицій, Мінстратегпром надасть підтримку з масштабуванням бізнесу, а Мінцифри виступатиме як координатор проєкту.

Приєднатися до проєкту можна надіславши заявку на сайті Brave1.

Brave1 матиме топових амбасадорів, які ділитимуться досвідом та представлятимуть платформу у різних країнах — для цього передбачений додатковий проєкт під назвою Defense Innovation Council. Пропозицію очолити представництво вже прийняв Марк Леннон, який протягом останніх 22 років займався розробкою інноваційних оборонних технології: обіймав керівні посади в Gartner та уряді США, а також служив офіцером американських ВМС (у рядах яких залишається резервістом) та брав участь у реальних бойових діях.

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Нині Леннон – топменеджер Apple і працівник підрозділу оборонних інновацій у Кремнієвій долині, де впроваджує технології для розв’язання проблем нацбезпеки.