Україна домовилася про закупівлю майже 100 безпілотників для «Армії дронів». Серед них — польські дрони-розвідники FlyEye / «Летюче око»

Україна законтрактувала майже 100 безпілотників для ЗСУ у межах програми «Армія дронів». Це перші угоди за програмою, а їх загальна сума — 260,5 мільйона гривень. Дрони дадуть можливість без ризику слідкувати за ситуацією на лінії зіткнення, виявляти склади з боєприпасами, техніку та живу силу окупантів, а також будь-які переміщення ворога.
«Летюче око»
Так, незабаром Україна отримає 20 польських БПЛА натівського зразка WB Electronics FlyEye — це одні з найкращих дронів-розвідників у світі, які вже раніше використовувалися українськими військовими у війні з російськими бойовиками у війні на сході України з 2015 року.
«Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим перерахував на Армію дронів понад 100 мільйонів гривень!»
Михайло Федоров
Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України
FlyEye (українською — «Летюче око») — безпілотна авіаційна система, одним з елементів якої є компактний ЛА, побудований за схемою високоплан. Він має пряме крило з розмахом 3,6 м, до якого кріпиться фюзеляж характерної форми, та оснащений одним електродвигуном. У центральному відсіку фюзеляжу розміщено необхідне для здійснення розвідки обладнання (він може використовуватись для ведення видової, акустичної та радіотехнічної розвідки, а також у якості радіоретранслятора та спеціалізованого засобу для транспортування малих та чутливих вантажів). ЛА стартує з руки та не потребує додаткових пристроїв для його запуску.
БПЛА FlyEye має довжину 1,9 м та злітну вагу 11 кг, тоді як на корисне навантаження припадає 4 кг. Силова установка дає змогу апарату розвивати швидкість до 160 км/год та підійматися на висоту до 4 км. Тривалість польоту залежно від різних факторів — у межах двох-трьох годин.
Розвідувальний FlyEye разом з ударним дроном-камікадзе Warmate складають ударно-розвідувальний комплекс «Сокіл» — у 2017 році він пройшов полігонні випробування, але на озброєння його поки що не взяли.
Мультикоптери Matrice + наземні станції для Warmate
За однією угодою для «Армії дронів» закуплять 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Ці «пташки» вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях і дистанційно визначати потенційну небезпеку.
Також Держспецзв’язку закупляє 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки благодійній ініціативі monobank.
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«Армія дронів» — спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Генштабу ЗСУ та платформи UNITED24. Метою ініціативи є збір коштів, щоб забезпечити дронами українських військових. Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Станом на 18 липня повідомлялося про 510 мільйонів гривень, які пожертвували небайдужі на «Армію дронів» через фандрайзингову платформу UNITED24.
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