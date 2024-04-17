В Україні запустили освітню кампанію з особистої кібербезпеки для громадян

Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global в Україні) спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України, Міністерством освіти і науки України та іншими організаціями розпочинають всеукраїнську інформаційно-освітню кампанію з особистої кібербезпеки.

Головна мета — підвищити загальний рівень обізнаності про загрози, що існують онлайн, та навчити українців основам кібергігієни.

«Кібербезпека – особливо актуальна тема під час повномасштабної війни. І дуже важливо приділяти їй увагу в школах. Ми бачимо, що чимало підлітків усе ще споживають багато контенту російських блогерів і вони менш захищені від шахрайств та маніпуляцій в інтернеті. Тож дуже доречно вводити цю тему в уроки, і її вивчають у межах інформатичної і громадянської та історичній освітніх галузей. І потрібно, щоб про важливість кібербезпеки говорили не тільки в школах, а і вдома чи в медіа», – заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Інформаційно-освітня кампанія з особистої кібербезпеки спрямована на кілька вікових груп:

Курс Fullstack Web Development від Mate academy. Стань універсальним розробником, який може створювати веб-рішення з нуля. Дізнатись про курс

одними з найвразливіших є підлітки (11-17 років) — вони користуються всіма технологіями значно впевненіше за більшість дорослих, але мають менше життєвого досвіду і критичного мислення, через що легше потрапляють на гачки шахраїв;

дорослі (18-59 років) користуються технологічними новинками більш вибірково, але не вважають себе цікавими для кіберзлочинців, а тому продовжують нехтувати правилами безпеки;

люди похилого віку (60+), адже з початком повномасштабного вторгнення вони все більше користуються онлайн-інструментами для отримання новин і звʼязку з рідними, а значить – також потребують підтримки й пояснення правил кібергігієни.

Матеріали кампанії фокусуються на простих і зрозумілих правилах кібербезпеки, яких люди часто не дотримуються у побуті:

регулярна зміна паролів,

перевірка посилань, за якими переходять користувачі,

перевірка надійності мережі Wi-Fi, до якої підключаються ґаджети.

Основні принципи кібергігієни разом з інтерактивною грою для перевірки знань доступні для ознайомлення на наступній сторінці.