У Telegram з’явився офіційний чатбот для пошуку «Пунктів незламності»

Додатково до онлайн-мапи «Пунктів незламності», які наразі розгортаються по всій країні на випадок тривалих відключень електрики чи тепла, в межах проєкту запустили офіційний Telegram-бот для швидкого отримання інформації про місце розташування таких пунктів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, зауваживши, що Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв (читай: ймовірних нових ударів рф по енергетичній інфраструктурі).

Новий Telegram-бот для пошуку «Пунктів незламності» на випадок тривалого відключення електроенергії чи тепла доступний за наступним посиланням: @nezlamnistbot. За допомогою бота можна дізнатися точні адреси найближчих «Пунктів незламності», графік роботи та всю необхідну інформацію про послуги, які у них можна отримати. Інформацію у боті обіцяють щоденно оновлювати, проте радять про всяк випадок записати адреси найближчих «Пунктів незламності» або зробити скриншот на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

У «Пунктах незламності», попри відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, освітлення, мобільного зв‘язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення мам та дітей, води, аптечок. Водночас у проєкті зауважують, що комплектування та функціонування пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Адреси «Пунктів незламності», які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуватимуть з міркувань безпеки. Дізнаватися адреси пунктів в цих регіонах (Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області, а також по всій території Донецької та Херсонської областей) рекомендують в органах місцевої влади. Наразі такі пункти розділені на три категорії:

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«Пункти Незламності», організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;

«Пункти Незламності» відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;

Ритейл — магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Нерідко такі пункти облаштовують в самих несподіваних місцях, як-от Лук’янівському СІЗО.